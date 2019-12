'La Casa de Papel', 'Vis a Vis' y el estallido internacional de la ficción española

Desde el nacimiento de las privadas en España, la ficción televisiva nacional ha sido uno de los grandes reclamos del mercado local, convirtiéndose en un arma infalible de las cadenas para liderar frente a la competencia. Pero la situación ha cambiado radicalmente. Ahora, las series han perdido fuerza en su emisión lineal pero son las protagonistas de las plataformas de pago y las ventas internacionales. España se ha convertido en un referente audiovisual gracias al fenómeno mundial de 'La Casa de Papel', la producción de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix. Pero sería injusto atribuir todo el mérito a esta ficción, ya que productoras y cadenas llevan décadas apostando por romper los límites geográficos y culturales, exportando nuestras series por todo el mundo.

'La Casa de Papel'

Las aventuras de 'Verano azul', emitida a principios de los ochenta en Televisión Española, ya cosecharon éxitos fuera de nuestras fronteras con emisiones en Latinoamérica, Argelia, Angola, Portugal, Croacia, Checoslovaquia, Polonia, Francia o Bulgaria, entre otros. Pero la exportación de nuestras series comenzó a cobrar fuerza a mediados de los noventa con la industrialización de la ficción televisiva que impulsó 'Médico de familia', estrenada en 1995. La familia del doctor Martín viajó a 20 países, abriendo el camino al resto de producciones nacionales: 'Menudo es mi padre' llegó a 27 territorios, 'Los Serrano' fue exportada a 38 países y arrasó en Finlandia, 'Un paso adelante' fue un fenómeno en Francia y se vendió a 60 lugares, 'Los hombres de Paco' a 49, 'SMS: Sin miedo a soñar' a 35 y 'El internado' a 73, entre otras. Todas estas series tenían un denominador común: Globomedia (The Mediapro Studio), compañía clave en la exportación de las primeras ficciones.

El éxito en lineal

El nivel cualitativo de la ficción española en la década 2010-2019 ha logrado que nuestras historias traspasen fronteras de un modo inimaginable. Ahora ya no solo compiten entre sí en la pequeña pantalla nacional, también lo hacen a nivel internacional con las ventas a canales de otros países o con su inclusión en el catálogo de plataformas de pago de todo el mundo. Pero antes de entrar de analizar la importancia del streaming para la internacionalización de las producciones nacionales, es importante destacar algunos hitos de la década en emisión lineal.

El drama 'Gran Hotel', producido por Bambú para Atresmedia, ha sido una de las series que más ha ayudado a potenciar la marca España en la última década. La ficción se ha vendido a 65 países, llegando a estrenarse en Reino Unido a través de la cadena Sky Arts. Mientras que 'Vis a vis' se ha convertido en la primera ficción española en emitirse en abierto en la televisión británica, cosechando buenos resultados. Este thriller carcelario, que ha llegado a casi 70 países, también ha demostrado la fuerza de su Marea Amarilla en España, consiguiendo una segunda vida en Fox España, tras sus altibajos en Antena 3, con nuevas temporadas y un spin-off.

Pero esto no acaba aquí. 'El tiempo entre costuras' es la primera ficción nacional emitida en Japón y Nigeria, 'Águila Roja' fue estrenada en Tailandia y Corea del Sur, 'El Príncipe' llegó hasta Croacia y se emitió en Univisión, 'El barco' atracó 70 puertos, incluido Turkmenistán, 'Isabel' conquistó 80 territorios y 'Chiringuito de Pepe' inauguró locales en Estados Unidos y Serbia. Y estos son solo algunos de los múltiples ejemplos.

'Vis a vis'

El hito de 'El secreto de Puente Viejo'

Aunque hay un fenómeno sin precedentes en la emisión en lineal que tiene nombre propio: 'El secreto de Puente Viejo'. La serie diaria, producida por Boomerang TV para Antena 3, ha sido vendida a más de 60 países y se ha convertido en la primera ficción española que se estrena en Vietnam. Pero su mayor éxito lo ha logrado en Italia donde es una auténtica sensación, así como en Chile. 'Il Segreto' se emite diariamente, doblada al italiano, en Mediaset Italia con un enorme seguimiento de la audiencia. Tal es el fenómeno, que los actores se han convertido en estrellas que visitan con frecuencia los programas de televisión, existe una revista mensual de la serie y tienen hasta su propio álbum de cromos.

Los remakes internacionales

Pero más allá de las ventas de la lata (la versión original del producto subtitulado o doblado), la industria audiovisual española lleva décadas vendiendo series para su adaptación en otros territorios. 'Médico de familia' superó el éxito de España con 'Un medico in famiglia' en Italia; 'Los Serrano' triunfaron con el remake italiano 'I Cesaroni' y con el portugués "Os Serrano"; y otras ficciones nacionales como 'Siete vidas', 'Aquí no hay quien viva', 'Aída' o 'Cuéntame cómo pasó' probaron suerte con sus versiones internacionales.

Si nos centramos en la década 2010-19, 'Los hombres de Paco' han logrado destacar con sus buenos resultados de audiencia en Bulgaria y 'Escenas de matrimonio', producida por Alba Adriática para Telecinco, lleva emitiéndose con éxito durante una década en Francia como 'Scénes de Menàges'. Aunque el gran logro de la últimos años ha sido conseguir entrar en un mercado tan complejo, impermeable y competitivo como es el estadounidense. 'Polseres vermelles' y 'Los misterios de Laura', junto a 'Gran Hotel', pueden presumir de ser las primeras series españolas en tener un remake norteamericano. Eso sí, no terminaron de conectar con la audiencia y acabaron siendo cancelada. Pero que nos quiten lo bailao.

'The Mysteries of Laura' y 'Los misterios de Laura'

La plataformas de pago

A pesar del minucioso trabajo que se ha realizado durante décadas para rentabilizar al máximo las producciones con las ventas internacionales, no podemos negar que el gran cambio se ha producido con la irrupción de las plataformas de pago. Los gigantes del streaming y sus extensos catálogos han prolongado la vida de nuestras ficciones más allá de la ventana catódica, elevando la audiencia de las series con espectadores de todos los rincones del mundo. Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Movistar+ o Sky, entre otras, necesitan contenido constantemente y han apostado por producir sus propias series locales para sus suscriptores, dando pie al mayor boom de la ficción española con incontables producciones en marcha.

Y sí, ha llegado el momento de decirlo: 'La Casa de Papel' ha marcado un antes y un después en la industria audiovisual española. La serie de Vancouver Media y Atresmedia no arrasó en su emisión lineal en Antena 3, pero su suerte cambió con su estreno en más de 190 países a través de Netflix. Un remontaje de los capítulos para reducir su duración y el boca a boca bastaron para arrasar no solo en países de habla hispana sino a nivel mundial. Un boom global que ha transformado en estrellas a su reparto, los personajes han sido los protagonistas de los carnavales de numerosos países, han cosechado excelentes críticas y han ganado un Emmy Internacional a Mejor Drama, entre otros premios. Tal ha sido el fenómeno que la plataforma de streaming adquirió los derechos para producir en exclusiva la tercera y cuarta temporada. Y parece que sus planes con los atracadores no terminan ahí.

'Velvet' y 'Las chicas del cable'

En esta década que cerramos hemos logrado enganchar el público de numerosos países con producciones como 'Velvet', 'El Ministerio del Tiempo' o 'Merlí', que han enamorado a la audiencia latina con su segunda vida tras estrenarse en lineal. Mientras tanto, las plataformas de pago han apostado por la producción propia local, ayudando a consolidar el sello España en numerosos países. Así hemos visto a 'Las chicas del cable' conectando llamadas internacionales con territorios hispanos, 'El embarcadero' conquistando casi 100 países con sus ventas, con excelente respuesta en Latinoamérica y Europa, los adolescentes de 'Élite' llevando sus glamurosas fiestas por el mundo y 'Paquita Salas' demostrando que nuestro humor castizo puede ser universal.