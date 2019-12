'American Horror Story', 'Fargo' y el desafío de renovarse anualmente en forma de antología

Dicen que en el arte no hay nada por inventar pero que siempre se pueden renovar las reglas escritas y volver a recuperar una moda. Siguiendo esta premisa, las series antológicas han vivido un repunte en la última década gracias al estreno de 'American Horror Story' en 2011, que de paso reavivó también el género del terror en televisión. Con una estética muy cuidada, una firme apuesta por el lado más oscuro y sexual de los personajes y ningún miedo a la hora de reinterpretar los mitos clásicos, aquella primera temporada (por entonces sin título) encandiló a la audiencia hasta el punto de que doce episodios supieron a poco.

Ryan Murphy dio rápidamente con la solución y aquel sería solo el principio de una antología de terror en la que cada temporada se centraría en una historia y unos personajes diferentes. El reparto, eso sí, se mantendría con ligeras variaciones, convirtiéndose en hilo conductor a la vez que doble aliciente:. Bajo el nombre ya de 'Murder House', la segunda temporada se trasladaría a un manicomio y 'Asylum' se convertiría en la que posiblemente sigue siendo la mejor entrega de la saga. Después llegarían 'Coven', 'Freak Show', 'Hotel, 'Roanoke', 'Cult', 'Apocalypse' y '1984'.

Los diferentes papeles de Sarah Paulson en 'American Horror Story'

Poco importa que 'AHS' haya sufrido sus altos y sus bajos y que alguna temporada haya pasado de rozar el cielo a precipitarse a los abismos. El hecho de estrenar cada otoño una historia totalmente nueva da la oportunidad de cambiar la ambientación, saltar en el tiempo, explorar otros mitos del terror y presentar personajes distintos interpretados por los actores de siempre. El formato de antología permite convertir a las ficciones en series-evento que, como poco, atraen la curiosidad del público cada año por esa perfecta combinación entre lo viejo conocido y lo nuevo por conocer. El cambio de trama no ha impedido a la producción de FX crear todo un universo que abre las puertas a experimentos como el apocalíptico crossover de la octava temporada.

El resurgir antológico

Hay varias formas de enfrentarse a la proliferación de canales y plataformas y el gran incremento de producción que hemos vivido en los últimos años, cada una con sus pros y sus contras. Una puede ser alargar los éxitos hasta la extenuación, como pueden ser los casos de 'Shameless' o 'The Walking Dead'. Aunque requiere un mayor compromiso y fidelidad por parte del público, las series longevas reportan siempre un colchón fijo de espectadores, si bien es complicado mantener el nivel de las tramas para evitar caer en el absurdo.

Otra solución es, precisamente, optar por una antología que atrape la atención de la audiencia en cada nueva temporada. Es una manera de respetar el principio y final de las historias e incluso permite captar a nuevos seguidores, ya que no obliga a estar pendiente de un hilo conductor que se estira a lo largo de los años. El espectador sabe que cuando empieza a verlas va a obtener un desenlace definitivo a corto plazo y el creador trabaja sin el miedo a una cancelación repentina que deje en el aire los cliffhangers que había dejado en el season finale. Con cada estreno se produce, además, un golpe de efecto y un gran anuncio que permite abrirse un hueco entre la masa de producciones.

Aunque las antologías televisivas ya habían experimentado una alta popularidad en los años 50, 'AHS' abrió una segunda década dorada al introducir las antologías por temporadas. Su estreno se produjo poco antes que el de 'Black Mirror', otra serie antológica cuya contribución al fenómeno es también innegable, aunque en este caso mantiene la fórmula clásica y el cambio de historia se produce de episodio en episodio. Ambas ficciones propusieron en 2011 una forma distinta de hacer series en la televisión moderna y se ganaron rápidamente el respaldo del público, de manera que prácticamente todas las cadenas y plataformas han experimentado con el formato en los últimos años.

'Fargo', el gran thriller en forma de antología

Martin Freeman en 'Fargo'

Si combinamos el formato de la década con el género de la década, el thriller, da como resultado 'Fargo', otra de las grandes antologías recientes. Menos prolífica en producción, cuenta con tres temporadas y una cuarta prevista para 2020. Aunque se inspira en la película homónima de 1996 de los hermanos Coen, la serie sigue una línea argumental distinta y cada entrega se ambienta en una época diferente. Además, al contrario que 'AHS', renueva a su reparto en cada temporada e intenta siempre presumir de un fichaje importante: la primera temporada tuvo a Martin Freeman (que aprovechaba el éxito de 'Sherlock', título que ya analizamos como parte del fenómeno británico); la segunda, a Kirsten Dunst; y, la tercera, a Ewan McGregor.

En la línea de 'Fargo' se sitúa 'True Detective', que se estrenó haciendo mucho ruido gracias a la interpretación de Matthew McConaughey. Cierto es que le costó mantener el nivel en las consecuentes temporadas a pesar de contar con Colin Farrell, con quien la acción se trasladó de Louisiana a California, y Mahershala Ali, que pasó a los Ozarks de Missouri. Uno de los riesgos de las antologías es sobrevivir al cambio radical que se vive de una entrega a otra. Aun así, los rumores que apuntan a una cuarta temporada se mantienen con fuerza.

Primera temporada de 'True Detective'

A tenor de 'AHS' nació 'American Crime Story', que también ha logrado un éxito notorio ficcionando los casos más sonados de la justiciada estadounidense y que tiene prevista una tercera temporada basada en el caso Lewinsky y el impeachment a Bill Clinton. El formato antológico permite a Ryan Murphy recordar uno de los episodios presidenciales más polémicos de la historia y ligarlo a la actualidad justo cuando está en marcha otro proceso de destitución, en este caso contra Donald Trump (a quien ya tomó como punto de partida en 'AHS: Cult').

No se cierran a ningún género

En esta década a las antologías no se les ha resistido ningún género. Además de las mencionadas, han abordado crímenes con 'American Crime' (no confundir), el terror con 'Scream', la fantasía con 'The Twilight Zone', la ciencia ficción con 'Electric Dreams', el amor y las relaciones humanas con 'Easy' y 'Modern Love' y hasta la animación con 'Love, Death & Robots'. Aprovechando su inherente naturaleza, también se han atrevido a cambiar de género en cada episodio, como hace 'Room 104'. Estos son solo algunos ejemplos de títulos que en los últimos años se han convertido en lo que en definitiva son contenedores de historias, series que modifican su trama en cada episodio o temporada siguiendo un hilo conductor más o menos identificable.

Mientras tanto, en España nos hemos introducido en el fenómeno con timidez, con intentos de poco éxito como 'Cuéntame un cuento', 'Los nuestros' o 'Matadero', cuyos planes de segunda temporada nunca llegaron a ver la luz. TVE se encuentra inmersa en un híbrido, 'La caza', que aunque cambiará de caso en la segunda temporada mantendrá a sus personajes protagonistas. Por el momento, ninguna ha conseguido igualar al éxito que entre los 60 y los 80 tuvieron las 'Historias para no dormir' de Chicho Ibáñez Serrador, considerada la serie antológica española por excelencia.