Por Fernando S. Palenzuela |

Hollywood se está enfrentando a uno de los momentos más convulsos de su historia. Desde hace varias semanas, el sindicato de guionistas (WGA) se encuentra en huelga, lo que provoca la paralización de gran parte de las producciones que estaban en proceso y de aquellas que iban a comenzar. 'The Mandalorian', 'The Last of Us', 'Stranger Things' o la programación de ABC han sido algunas de las principales afectadas. Pero todo esto podría ir a peor.

Mayim Bialik en 'Call Me Kat'

Los miembros del WGA no tienen fecha para poner fin a su huelga, que podría superar incluso a la vivida en 2007-2008 y que duró tres meses.. Este, que representa a unos 160.000 trabajadores, autorizó en la noche del 5 de junio una huelga si no se llega a un acuerdo en las negociaciones con la Alianza de Productores de Cine y Televisión, principales representantes de los estudios.

Con una participación del 47,69%, el 97,91% de los votantes se decantaron por ir a la huelga si las condiciones ofrecidas no son las esperadas. No obstante, cabe señalar que esto no significa que dicho movimiento vaya a ocurrir ya, pues todavía no han comenzado las negociaciones, que se abren el miércoles 7 de junio y tienen de plazo hasta el día 30, jornada en la que expira el actual contrato. Eso sí, son un plus para que la balanza se posicione de su lado, y es que sin guionistas ni intérpretes Hollywood se paralizaría al completo.

Los estudios han respondido con un breve comunicado en el que aseguran que están buscando las condiciones que sean más beneficiosas para la SAG-AFTRA y la industria. Por otro lado, esta votación se ha producido dos días después de que el sindicato de directores (DGA) parezca haber llegado a un acuerdo con el contrato de sus próximos tres años.

Las peticiones del SAG-AFTRA

Desde la revisión del contrato hace 3 años, la situación ha cambiado exponencialmente para los intérpretes, quienes han planteado sus líneas rojas. La primera de ellas son las audiciones autograbadas, que desde la pandemia de Covid se han impuesto en los castings. Pero sus mayores miedos residen en el uso de las inteligencias artificiales y en los beneficios que reciben en las retransmisiones en plataformas de streaming.

En primer lugar, consideran que las IA pueden ser beneficiosas para su trabajo, pero no quieren que ocupe el puesto de ningún actor o actriz ni que se dé carta blanca a que puedan utilizarlas sin su consentimiento. Por eso mismo, estriban que de usarse para replicar a una persona debería ser bajo previo acuerdo. En segundo lugar, el streaming cada vez se encuentra más asentado, lo que imposibilita las reposiciones y, por tanto, recibir unos beneficios a posteriori por volver a programar episodios. De este modo, solicitan transparencia en los datos y que sean beneficiados de algún modo, pues el contenido de una serie o película está colgado en la plataforma para su visualización en cualquier momento.