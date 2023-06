'The Mandalorian' retrasa el rodaje de su cuarta temporada por la huelga de guionistas

Por Pedro Xosé Martínez Gómez |

La actual huelga de guionistas de Hollywood que empezó el 2 de mayo lleva activa un mes y ya ha retrasado varios futuros rodajes. Uno de los afectados será el de la cuarta temporada de 'The Mandalorian', la serie del famoso Baby Yoda producida por Lucasfilm y distribuida por Disney+. Así lo reportaba Deadline a mediados de mayo, y Collider acaba de confirmar que la fecha de comienzo de rodaje se retrasa, como mínimo, hasta noviembre de este año.

Din Grogu utilizando la fuerza

La tercera temporada de la serie se estrenó el 1 de marzo de 2023. Antes incluso, Jon Favreau , su creador, comentaba que. Aunque esta no está todavía oficialmente confirmada, se esperaba según la información de Deadline que el rodaje comenzase en septiembre. Sin embargo, debido a la huelga de guionistas que está suspendiendo y retrasando rodajes por Estados Unidos,

Hay que recordar que la última temporada de la serie no ha causado en general tanto ruido como las dos primeras. Teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que la productora decida apostar por lo seguro y esperar a que se calmen las aguas para empezar el rodaje de la cuarta temporada con los guionistas presentes en el set. Por el momento, tanto Lucasfilm como Disney han decidido no comentar nada al respecto.

Los retos del rodaje de 'The Mandalorian'

Los cambios de guion en plató durante los rodajes son requeridos constantemente en este tipo de series en las que predominan las escenas de acción y los efectos especiales y visuales, por lo que difícilmente se pueden rodar sin las presencia de guionistas. Al retrasar costosos rodajes ya planeados como el de la cuarta temporada de 'The Mandalorian', puede que Lucasfilm y Disney estén apoyando la huelga a su manera, o que simplemente hayan preferido esperar para poder realizar el rodaje con el menor número de inconvenientes posible.