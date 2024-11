Por Pablo Fernández Pérez |

'La promesa' sigue adelante con un nuevo fichaje. El palacio de la serie de Televisión Española recibe al padre Samuel, un recién llegado personaje al que da vida el actor y modelo Daniel Schröder. El intérprete se une al elenco de la ficción dispuesto a encarnar a un sacerdote al que rodea el remitente recuerdo del anterior párroco Camilo, que resultó ser un impostor.

'La promesa'

La primera aparición del personaje tampoco fue en una escena cómoda, ya que estecon el pretexto deque se están produciendo. "Por suerte, contamos con familias tan pudientes como los Luján,", decía el cura a Cruz, personaje de Eva Martín , la cual

La marquesa proponía algo a su marido, recién llegado a la escena: "Alonso, ¿qué te parece si le damos un donativo de 20 pesetas?". "Señora, no piense que no valoro su generosidad, pero si le soy sincero, me esperaba un poquito más de los Luján. Recuerden que estamos hablando de su pueblo, y de su iglesia. No son una familia cualquiera, y eso lleva implícita una responsabilidad. No he venido hasta aquí para pedir limosna, sino para recordarle cuáles son sus obligaciones", afirmaba contundente el sacerdote al escuchar la propuesta.

¿Qué esconde el eclesiástico?

Tras la propuesta del señor Alonso de Luján al cura de quedarse en el palacio hasta que las obras de su casa quedaran acabadas, este contestaba: "Pues no me va a quedar otra opción si no consigo contribuciones más generosas". Cruz, al ver la extraña insistencia del sacerdote, cerraba el tema: "Aportaremos más fondos a medida que usted nos vaya explicando en qué los va a emplear".

¿Cruz será la única que sospecha de las intenciones del cura? ¿Habrá este acabado su insistencia por el dinero? Por como ha sido su llegada, no sería extraño que el padre Samuel fuera alguien con algo que ocultar, un personaje que va a traer problemas a la mansión de los Luján y a los que allí viven y trabajan. Tendremos que esperar para ver cómo se desarrolla esta nueva trama de un personaje del que aún sabemos bien poco, pero que ya ha levantado sospechas entre el servicio.