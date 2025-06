'La promesa' enfrentará a Samuel y María Fernández y Petra tratará de recuperar su puesto

Por Sandra Alcaide Barrón |

Están de celebración en 'La promesa' y es que, finalmente y tras pensarlo mucho, Catalina y Adriano han decidido aceptar el regalo del duque, tal y como hemos podido ver en el episodio del 23 de junio de 2025. Esto ha sido motivo más que suficiente para que Lisandro y Leocadia hayan decidido poner en marcha una fiesta. Adriano no parece tener muchas ganas de celebrar debido a la inquietud que le genera esta nueva decisión. Curro, Pía y Lope siguen con su investigación, por lo que este último planea infiltrarse en la casa del duque de Carril.

Curro y Lope conversando en la cocina de 'La promesa'

Rómulo le confiesa a Emilia la oferta del marqués para que no abandone el palacio. Sin embargo, a pesar de ofrecerle una casa, él la rechaza para poder seguir planeando su vida soñada junto a la enfermera. Leocadia accede a que su hija vuelva al palacio, pero no sin antes dejarle claras sus condiciones para que pueda permanecer. No es la única que regresa, también lo hace Petra revolucionando a todo el servicio.

¿Qué pasará el martes?

Los fans de 'La promesa' están felices con el regreso de Petra al palacio, sin embargo quienes parecen no estarlo tanto son Rómulo y Pía. Ella, volverá dispuesta a recuperar su puesto como ama de llaves, lo cual provocará la tensión de sus excompañeros. Mientras que Leocadia le advierte de que todo debe funcionar correctamente a su vuelta, María Fernández tampoco aprobará su regreso y confrontará a Samuel por traerla de vuelta al palacio.

Adriano y Simona en 'La promesa'

Lope, desesperado por intentar avanzar un paso más en su búsqueda de pruebas, le pedirá a Vera que le deje infiltrarse en la casa de su familia, a pesar de los riesgos que esto conlleva. Pía y Curro, por su parte, se encontrarán preocupados con la desaparición de Esmeralda. Temerán que algún alto cargo de la joyería haya podido hacerle algo.

Curro volverá a dar la cara por Ángela y se enfrentará a Lorenzo por el abuso hacia ella. Catalina preparará a Adriano, tras recibir el título nobiliario, sobre cómo debe comportarse en la fiesta. Manuel buscará desesperadamente consejo en Rómulo tras leer una inquietante carta de su madre y empezará a crecer en él la sospecha de que quizá su madre ha planificado la fiesta con el objetivo de buscarle una esposa.