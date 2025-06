'La promesa' acercará a Leocadia y Ángela y Samuel se reencontrará con Petra

Por Sandra Alcaide Barrón |

No son pocos los acontecimientos por resolver dentro de ' La promesa '. Curro se encuentra muy preocupado tras su último encuentro con Esmeralda. Cree que haberle revelado su identidad no fue buena idea y. Ángela sigue desterrada en los jardines mientras, tal y como pudo comprobar de primera mano Martina. Respecto a la salida de Rómulo, Alonso se ha dado cuenta de sus intenciones y

El conflicto entre Leocadia y Ángela aún está lejos de solucionarse, pero Lorenzo está poniendo todo de su parte para que ambas vuelvan a la normalidad cuanto antes. Sin embargo, su mujer no se lo pondrá nada fácil. Por otro lado, Martina y Jacobo no están pasando por una buena racha en su relación. Él se encuentra estresado por los inconvenientes relacionados con el título nobiliario y la tensión entre ambos no para de crecer.

Curro, Lope y Pía en el capítulo 620 de 'La promesa'

¿Qué pasará en el capítulo del viernes?

El viernes 20 de junio se emitirá el capítulo 620 de 'La promesa'. En él, Rómulo confirmará a Alonso sus sospechas sobre su propia marcha de La Promesa. Por fin se dará uno de los reencuentros más esperados y es que, a pesar de que Leocadia sigue sin dar su brazo a torcer, ha visitado a Ángela. De todas formas, seguirá manteniéndose firme a pesar de ver a su hija con un estado de salud complicado.

Lorenzo, por su parte, seguirá intentando resolver el conflicto a favor de su hija y le sugerirá a su esposa otros castigos para lidiar con la rebeldía de Ángela. Todo esto parece no afectar del todo a Leocadia, ya que le propondrá a Lisandro celebrar una fiesta en La Promesa. Catalina y Adriano dejarán a todos boquiabiertos con su decisión definitiva sobre la aceptación o no del título nobiliario que les ofrece el duque.

Esmeralda en el capítulo 620 de 'La promesa'

Curro empezará a ver algo de luz en su investigación, a pesar de que no era lo que esperaba encontrar. Para esto, Esmeralda le contará sobre su oscuro pasado en la Joyería Llop. Sin embargo, la investigación tomará un giro inesperado cuando descubren quién es el propietario de la joyería. Samuel se reencontrará con Petra y le pedirá a Leocadia que la readmita. Manuel y Toño también seguirán con su propia investigación y tomarán la decisión de pasar la noche en el hangar, donde descubrirán una figura misteriosa en la oscuridad.