'La promesa' intentará cambiar el estatus de Jana y anunciará el plan de Vera

'La promesa' se ha aproximado al cierre de otra semana con la emisión del episodio 445 el jueves 17 de octubre. En esta entrega, Pelayo ha sacudido los cimientos del palacio con su reciente revelación, que ha provocado que Catalina dé un paso al frente y se enfrente a su familia. Tampoco ha sido un día fácil para Manuel, ya que sus incipientes ilusiones se han truncado cuando ha recibido una llamada que no esperaba.

¿Qué pasará el viernes?

Santos ha procedido a desplazarse a su pueblo para tratar de descubrir la verdad acerca de su madre, pero. Por su parte, Marcelo, que no tuvo el arranque deseado en La Promesa, ha empezado a ganarse la confianza y el cariño de sus compañeros de trabajo. En cambio, Lope no ha tenido tanta fortuna, ya que, pese a que se ha esforzado para solucionar sus problemas con Vera, no

En el episodio 446 de 'La promesa', que se emitirá el viernes 18 de octubre en la tarde de La 1, Manuel anunciará que pretende alojar a Jana en la planta de los señores, lo cual caerá como un jarro de agua fría sobre los marqueses, desconocedores de que la situación aún puede ir a peor. Mientras tanto, la joven, que no estará al tanto de ese movimiento de su amado, no comprenderá la actitud de él, que cada vez se muestra más enfadado. Para intentar encontrar respuesta, hablará con Rómulo. En lo que respecta a Vera, se dará un giro radical al anunciarle a Petra que abandonará el palacio por mucho que Lope quiera evitar su marcha.

Tras su investigación, Santos descubrirá que en el pueblo nadie conoce a su padre ni a su madre. Ricardo plantará cara a Santos al enterarse de que no hizo ningún recado para Rómulo. En paralelo, Manuel le dará nuevas pistas al sargento Burdina para ayudar a encontrar al culpable de la muerte de Gregorio. Por último, Margarita desconfiará de Ayala y le cuestionará acerca de su vida, mientras que Petra le dirá que puede abrirle los ojos acerca de su futuro marido.