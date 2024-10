'La promesa' intervendrá en el plan de Jana y Manuel y Margarita dudará sobre su boda

Por Redacción |

'La promesa' ha brindado su segunda entrega de la semana este martes 15 de octubre, cuando La 1 ha emitido el episodio 443 de la serie diaria producida por Bambú Producciones. En este capítulo, se ha evidenciado que la repentina baja de Rómulo podría ser la primera de otras tantas. Mientras tanto, Alonso ha quedado sorprendido por la última decisión de Cruz, que se ha mostrado muy tajante a la hora de defender e imponer sus convicciones.

Capítulo 444 de 'La promesa'

¿Qué pasará el miércoles?

La invitación a una merienda podría ser el detonante perfecto para que el deseo de Jana y Manuel de unir sus vidas se convierta en una realidad., ya que se ha enterado de que le contó cuál era su verdadero origen a las cocineras. Volviendo a la situación del mayordomo, el destino de Rómulo parece cada vez más oscuro tras someterse al interrogatorio del sargento Burdina. Por último,, y a ese conflicto se ha sumado un viaje de Santos que ha complicado aún más las cosas.

En el capítulo 444 de 'La promesa', que se emitirá el miércoles 16 de octubre en la tarde de La 1, veremos la reacción de Cruz tras enterarse del plan de Jana y Manuel. La marquesa no dudará y tomará cartas en el asunto para que no se cruce una línea que considera insalvable. Por su parte, Margarita tendrá dudas acerca de su propia boda, mientras que Martina no será capaz de asimilar que Jana y Curro son hermanos.

Tras hablar con Rómulo, el sargento Burdina tomará la decisión de que las pruebas recabadas y el testimonio aportado por el mayordomo serán más que suficientes para sacar conclusiones. Vera estará muy enfadada con Lope, aunque las cocineras tratarán de convencerla de que no piensan sacar a la luz su gran secreto. Finalmente, los esfuerzos de Ricardo por convencer a Alonso de que revoque la decisión de Cruz sobre Pía no fructificarán y Catalina echará de La Promesa a Pelayo, provocando que él desvele una importante información ante la familia.