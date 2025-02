'La promesa' inquietará a Cruz con la visita de Ramona y desconcertará a Curro con el aviso de Ángela

Por Redacción |

'La promesa' ha superado el ecuador de la presente semana este miércoles 19 de febrero con su episodio 531. En esta emisión, la marquesa ha entrado en contacto con Jacobo, que no ha tardado en comparecer en el palacio, lo cual ha sorprendido sobremanera a Martina, quien aún no se ha repuesto del intento de engaño por parte de sus tíos. Por su parte, Jana no ha parado de pensar en el descubrimiento que hizo, así que se ha obsesionado con encontrar una explicación. Por suerte, la llegada de alguien le ha ayudado a vislumbrar una solución al enigma.

'La promesa'

¿Qué pasará el jueves?

Petra ha tratado de ocultar lo contrariada que la ha dejado el verse apartada por Santos, que. Volviendo al retorno de Jacobo, ese factor sumado al cambio de actitud de los marqueses, que han mostrado una cara más amable de lo habitual,, ya que se imagina que está tramando un plan oscuro.

En el próximo episodio de 'La promesa', que se emitirá el jueves 20 de febrero en la tarde de La 1, el emotivo reencuentro entre Jana y Ramona dará paso a un momento revelador: la joven le enseñará a la anciana varios objetos encontrados en la habitación secreta y ella asegurará que pertenecieron a Dolores. Antes de proceder a enseñarle la habitación, Jana le mostrará a Curro el mayor descubrimiento que ha hecho hasta el momento, pero seguirán sin encontrar la respuesta a la incógnita. A su vez, Cruz y Petra se enterarán de la visita de Ramona, lo cual inquietará principalmente a la marquesa.

Los marqueses le explicarán a Jacobo la razón de su visita, que no será otra que defender ante Martina la posición de vender las tierras. El hambre seguirá apretando a los trabajadores, aunque María Fernández tratará de cambiar los ánimos. Además, la doncella charlará con Samuel, quien la convencerá de no está poseída, pero ella no podrá evitar enamorarse aún más de él. Santos se ilusionará mientras su madre consigue un trabajo en Luján. Por último, Ángela advertirá a Curro de la sospecha de que la familia planea casarle con alguna rica heredera, dejándole totalmente desconcertado.