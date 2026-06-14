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Audiencias La 1 lidera gracias al Mundial mientras la maratón de 'Toy Story' pasa desapercibida

AUDIENCIAS SÁBADO 13 DE JUNIO

La 1 lidera gracias al Mundial mientras la maratón de 'Toy Story' pasa desapercibida

El partido entre Brasil y Marruecos consigue un 34,4% en el late night de la cadena pública, que lidera con un 13%.

La 1 lidera gracias al Mundial mientras la maratón de 'Toy Story' pasa desapercibida
©Pixar Disney
Por RedacciónPublicado: Domingo 14 Junio 2026 12:02 (hace 14 horas)

Audiencias Sábado 13 de Junio de 2026

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La noche del sábado se presentaba propicia para La 1 gracias a su apuesta por la saga 'Toy Story', con 'Toy Story 4', y al Mundial 2026, pero finalmente es el fútbol el que sostiene los resultados de la cadena pública.

El gran protagonista de la jornada fue el encuentro entre Brasil y Marruecos, que pese a arrancar pasadas las doce de la noche consigue reunir a más de dos millones de espectadores y firma un excelente 34,4% de cuota de pantalla, convirtiéndose en la emisión más vista de la jornada con absoluta claridad.

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Mucho más discretos son los datos de la maratón dedicada a 'Toy Story'. El estreno en abierto de 'Toy Story 4' anota un 9,4% de share, mejorando en 3,4 puntos el resultado de la película emitida hace una semana, pero sin llegar a destacar especialmente en prime time.

De hecho, la propuesta de La 1 queda por detrás de 'La Voz Kids', que vuelve a liderar la noche en Antena 3 con un sólido 12,2% de cuota de pantalla. Además, 'Hay una cosa que te quiero decir' iguala el resultado de la cadena pública al registrar también un 9,4% en Telecinco.

Por detrás, 'El Blockbuster' de Cuatro mantiene prácticamente los mismos registros que hace siete días y firma un 6,9% de share. Mientras, en la batalla de la actualidad, 'Malas lenguas noche' logra imponerse por primera vez a 'laSexta Xplica!', alcanzando el espacio de La 2 un 4,8% frente al 4,3% del programa de laSexta.

Ana Mena, Edurne, Antonio Orozco y Luis Fonsi en 'La Voz Kids'
Ana Mena, Edurne, Antonio Orozco y Luis Fonsi en 'La Voz Kids'

Prime time

La 1

Informe semanal785.000 9,6%

Hasta la 1 y más allá 832.000 9,4%

FIFA World Cup 20262.039.000 31,7%

Previo fútbol: Copa mundial 1.456.000 17,7%

La 2

Malas lenguas noche363.000 4,8%

Antena 3

La Voz Kids: a punto de empezar791.000 9,2%

La Voz Kids: audiciones1.032.000 12,2%

Cuatro

First Dates371.000 4,5%

El blockbuster 604.000 6,9%

Telecinco

Hay una cosa que te quiero decir: exprés540.000 6,3%

Hay una cosa que te quiero decir689.000 9,4%

laSexta

Sábado clave281.000 3,5%

Lasexta Xplica326.000 4,3%

Momento del encuentro entre Brasil y Marruecos del Mundial 2026
Momento del encuentro entre Brasil y Marruecos del Mundial 2026

Late night

  • Más de 2,1 millones de espectadores siguen el encuentro entre Brasil y Marruecos en La 1
  • Los grandes momentos de 'La Voz Kids' no pueden ante el partido y anotan un 3,7%
  • "Invictus" también pincha en Cuatro con un 3,7%
La 1

Fútbol: Copa mundial 2.160.000 34,4%

Estudio estadio: mundial620.000 22,5%

La 2

La noche temática 78.000 2,5%

El canal de Panamá: fortuna y tragedia77.000 2,6%

Antena 3

La Voz Kids: grandes momentos213.000 3,7%

Sportium Game Show50.000 1,5%

Cuatro

Cine Cuatro 200.000 3,4%

Telecinco

Gran Madrid Show130.000 4,8%

laSexta

Equipo de investigación 128.000 3,8%

Judi Dench y Olivia Colman en 'Asesinato en el Orient Express'
Judi Dench y Olivia Colman en 'Asesinato en el Orient Express'

Sobremesa y tarde

  • La triple sesión de 'Toy Story' en La 1 no consigue alcanzar el 10%
  • "En tu contra" destaca en Antena 3 con un 14,2% frente a 'Toy Story'
  • Discretos resultados para la sesión de clasificación de la Formula 1 en Telecinco (7,3%)
La 1

Teledeporte 11.294.000 14,6%

Hasta la 1 y más allá 763.000 8,6%

Hasta la 1 y más allá 2 743.000 9,0%

Hasta la 1 y más allá 3 688.000 9,4%

Aquí la Tierra714.000 10,0%

La 2

Saber y ganar: fin de semana401.000 4,5%

Grandes documentales313.000 3,7%

El Pacífico más salvaje 331.000 3,7%

Islas 313.000 3,7%

Aprendices de depredadores274.000 3,4%

Atención obras135.000 1,8%

Días de cine89.000 1,2%

Cómo nos reímos 115.000 1,6%

Cómo nos reímos 269.000 3,5%

Antena 3

Multicine 1.155.000 14,2%

Multicine 2 541.000 7,6%

Cuatro

Home Cinema 690.000 7,8%

Home Cinema 2 456.000 6,0%

Telecinco

Fórmula 1: sesión clasificatoria 645.000 7,3%

Fiesta660.000 8,6%

laSexta

La Roca409.000 5,0%

Mañana

La 1

Audiencia abierta199.000 8,6%

Viaje al centro de la tele 124.000 5,1%

Viaje al centro de la tele 176.000 6,7%

Viaje al centro de la tele 252.000 8,5%

D Corazón603.000 10,6%

La 2

El viajero 38.000 4,6%

Los conciertos de la 2 32.000 2,4%

Objetivo igualdad19.000 1,0%

En lengua de signos21.000 1,0%

Agrosfera64.000 2,7%

Arqueomania 64.000 2,6%

Arqueomania 72.000 2,7%

Jardines con historia 61.000 2,3%

Jardines con historia 79.000 2,7%

Página 2 41.000 1,2%

Tendido cero88.000 1,9%

Caminos de Sefarad: diario de una ciclista104.000 1,6%

Saber y ganar: fin de semana148.000 1,7%

Antena 3

Los más...57.000 4,1%

Los más TV57.000 4,1%

Tu cara me suena292.000 11,8%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 414.000 11,2%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 588.000 12,6%

La ruleta de la suerte1.177.000 17,1%

Cuatro

¡Toma salami! 12.000 1,5%

¡Toma salami! 40.000 3,7%

Volando voy 101.000 6,4%

Volando voy 198.000 8,6%

Viajeros Cuatro 197.000 7,3%

Viajeros Cuatro 335.000 8,4%

Telecinco

Enforma4.000 0,7%

Love Shopping TV2.000 0,3%

Got Talent España109.000 6,2%

Más que coches102.000 3,9%

El precio justo227.000 6,6%

El precio justo509.000 7,8%

laSexta

Equipo de investigación 78.000 8,1%

Aruser@s Weekend132.000 7,1%

Equipo de investigación 140.000 5,5%

Equipo de investigación 159.000 5,7%

Equipo de investigación 208.000 5,0%

Informativos

La sobremesa del sábado deja un panorama de contrastes respecto a hace siete días. El gran perdedor es Antena 3: 'Antena 3 noticias 1 fin de semana' cede 2,8 puntos respecto al sábado anterior, pasando del 23,5% al 20,7%, aunque mantiene el liderazgo con claridad. En el lado opuesto, 'Informativos Telecinco 15:00' es la gran remontada del día: sube 1,8 puntos, del 7,5% al 9,3%, su mejor registro reciente en esta franja. 'Noticias Cuatro 1' también mejora, con +1,7 puntos hasta el 8,8%, mientras que 'Telediario fin de semana 1' se mantiene prácticamente estable con una subida testimonial de 0,3 puntos hasta el 13,7%.

En la noche, los movimientos son más contenidos. 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' aguanta con un leve avance de 0,2 puntos hasta el 11,5%, mientras que 'Telediario fin de semana 2' logra el liderazgo con un 11,9% y 918.000 seguidores. 'Informativos Telecinco 21:00' se mantiene plano en el 7,5%, y 'laSexta noticias 20h' sube ligeramente 0,2 puntos hasta el 7,1%. La noche, en definitiva, no registra grandes sacudidas: la variación más llamativa sigue siendo la de la sobremesa.

La 1

Fin de semana 24h229.000 17,9%

Teled. fin semana 11.184.000 13,7%

Teled. fin semana 2918.000 11,9%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.805.000 20,7%

Antena 3 noticias 2 fin de semana902.000 11,5%

Cuatro

Noticias Cuatro 1572.000 8,8%

El desmarque Cuatro 1375.000 4,3%

Noticias Cuatro 2410.000 5,8%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00806.000 9,3%

Informativos Telecinco 21:00586.000 7,5%

laSexta

laSexta noticias 14h506.000 7,7%

La Sexta deportes 1347.000 4,0%

laSexta noticias 20h499.000 7,1%

La Sexta deportes 2300.000 3,9%

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