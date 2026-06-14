La 1 lidera gracias al Mundial mientras la maratón de 'Toy Story' pasa desapercibida

Por Redacción |

La noche del sábado se presentaba propicia para La 1 gracias a su apuesta por la saga 'Toy Story', con 'Toy Story 4', y al Mundial 2026, pero finalmente es el fútbol el que sostiene los resultados de la cadena pública.

El gran protagonista de la jornada fue el encuentro entre Brasil y Marruecos, que pese a arrancar pasadas las doce de la noche consigue reunir a más de dos millones de espectadores y firma un excelente 34,4% de cuota de pantalla, convirtiéndose en la emisión más vista de la jornada con absoluta claridad.

Mucho más discretos son los datos de la maratón dedicada a 'Toy Story'. El estreno en abierto de 'Toy Story 4' anota un 9,4% de share, mejorando en 3,4 puntos el resultado de la película emitida hace una semana, pero sin llegar a destacar especialmente en prime time.

De hecho, la propuesta de La 1 queda por detrás de 'La Voz Kids', que vuelve a liderar la noche en Antena 3 con un sólido 12,2% de cuota de pantalla. Además, 'Hay una cosa que te quiero decir' iguala el resultado de la cadena pública al registrar también un 9,4% en Telecinco.

Por detrás, 'El Blockbuster' de Cuatro mantiene prácticamente los mismos registros que hace siete días y firma un 6,9% de share. Mientras, en la batalla de la actualidad, 'Malas lenguas noche' logra imponerse por primera vez a 'laSexta Xplica!', alcanzando el espacio de La 2 un 4,8% frente al 4,3% del programa de laSexta.

Ana Mena, Edurne, Antonio Orozco y Luis Fonsi en 'La Voz Kids'

Prime time

La 1

Informe semanal785.000 9,6% Hasta la 1 y más allá Toy Story 4 832.000 9,4% FIFA World Cup 20262.039.000 31,7% Previo fútbol: Copa mundial Brasil-Marruecos: previa 1.456.000 17,7%

La 2

Malas lenguas noche363.000 4,8%

Antena 3

La Voz Kids: a punto de empezar791.000 9,2% La Voz Kids: audiciones1.032.000 12,2%

Cuatro

First Dates371.000 4,5% El blockbuster Jugada salvaje 604.000 6,9%

Telecinco

Hay una cosa que te quiero decir: exprés540.000 6,3% Hay una cosa que te quiero decir689.000 9,4%

laSexta

Sábado clave281.000 3,5% Lasexta Xplica326.000 4,3%

Momento del encuentro entre Brasil y Marruecos del Mundial 2026

Late night

Más de 2,1 millones de espectadores siguen el encuentro entre Brasil y Marruecos en La 1

Los grandes momentos de 'La Voz Kids' no pueden ante el partido y anotan un 3,7%

"Invictus" también pincha en Cuatro con un 3,7%

La 1

Fútbol: Copa mundial Brasil-Marruecos: previa 2.160.000 34,4% Estudio estadio: mundial620.000 22,5%

La 2

La noche temática El imperio del transporte global 78.000 2,5% El canal de Panamá: fortuna y tragedia77.000 2,6%

Antena 3

La Voz Kids: grandes momentos213.000 3,7% Sportium Game Show50.000 1,5%

Cuatro

Cine Cuatro Invictus 200.000 3,4%

Telecinco

Gran Madrid Show130.000 4,8%

laSexta

Equipo de investigación A sangre fría 128.000 3,8%

Judi Dench y Olivia Colman en 'Asesinato en el Orient Express'

Sobremesa y tarde

La triple sesión de 'Toy Story' en La 1 no consigue alcanzar el 10%

"En tu contra" destaca en Antena 3 con un 14,2% frente a 'Toy Story'

Discretos resultados para la sesión de clasificación de la Formula 1 en Telecinco (7,3%)

La 1

Teledeporte 11.294.000 14,6% Hasta la 1 y más allá Toy Story (juguetes) 763.000 8,6% Hasta la 1 y más allá 2 Toy Story 2: los juguetes vuelven a la carga 743.000 9,0% Hasta la 1 y más allá 3 Toy Story 3 688.000 9,4% Aquí la Tierra714.000 10,0%

La 2

Saber y ganar: fin de semana401.000 4,5% Grandes documentales313.000 3,7% El Pacífico más salvaje Arrecifes de barrera 331.000 3,7% Islas El refugio 313.000 3,7% Aprendices de depredadores274.000 3,4% Atención obras135.000 1,8% Días de cine89.000 1,2% Cómo nos reímos José Mota 115.000 1,6% Cómo nos reímos Gila 269.000 3,5%

Antena 3

Multicine En tu contra 1.155.000 14,2% Multicine 2 Historia de un amor verdadero 541.000 7,6%

Cuatro

Home Cinema Asesinato en el Orient Express (2017) 690.000 7,8% Home Cinema 2 Sherlock Holmes 456.000 6,0%

Telecinco

Fórmula 1: sesión clasificatoria G.P. España 645.000 7,3% Fiesta660.000 8,6%

laSexta

La Roca409.000 5,0%

Mañana

La 1

Audiencia abierta199.000 8,6% Viaje al centro de la tele Las canciones de la tele 124.000 5,1% Viaje al centro de la tele Especial ABBA 176.000 6,7% Viaje al centro de la tele Especial Aplauso: éxitos nacionales 252.000 8,5% D Corazón603.000 10,6%

La 2

El viajero 48 horas en el País Vasco 38.000 4,6% Los conciertos de la 2 Temporada de conciertos 2025-2026 32.000 2,4% Objetivo igualdad19.000 1,0% En lengua de signos21.000 1,0% Agrosfera64.000 2,7% Arqueomania Cuaderno de campo: Atapuerca y Orce 64.000 2,6% Arqueomania La vida futura: el ejército de terracota 72.000 2,7% Jardines con historia Parc Samà 61.000 2,3% Jardines con historia El Retiro 79.000 2,7% Página 2 Julian Barnes 41.000 1,2% Tendido cero88.000 1,9% Caminos de Sefarad: diario de una ciclista104.000 1,6% Saber y ganar: fin de semana148.000 1,7%

Antena 3

Los más...57.000 4,1% Los más TV57.000 4,1% Tu cara me suena292.000 11,8% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Bacalao a Brás 414.000 11,2% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Salchichas de cerdo a la jardinera 588.000 12,6% La ruleta de la suerte1.177.000 17,1%

Cuatro

¡Toma salami! Año 2006 12.000 1,5% ¡Toma salami! Atontaos 40.000 3,7% Volando voy Sierra de la Culebra 101.000 6,4% Volando voy Sierra de Francia, Salamanca 198.000 8,6% Viajeros Cuatro Ibiza 197.000 7,3% Viajeros Cuatro Guadalajara y Puerto Vallarta 335.000 8,4%

Telecinco

Enforma4.000 0,7% Love Shopping TV2.000 0,3% Got Talent España109.000 6,2% Más que coches102.000 3,9% El precio justo227.000 6,6% El precio justo509.000 7,8%

laSexta

Equipo de investigación Desesperados por el móvil 78.000 8,1% Aruser@s Weekend132.000 7,1% Equipo de investigación Ladrones de relojes 140.000 5,5% Equipo de investigación El mercado negro de las bicis 159.000 5,7% Equipo de investigación La ruta de los móviles robados 208.000 5,0%

Informativos

La sobremesa del sábado deja un panorama de contrastes respecto a hace siete días. El gran perdedor es Antena 3: 'Antena 3 noticias 1 fin de semana' cede 2,8 puntos respecto al sábado anterior, pasando del 23,5% al 20,7%, aunque mantiene el liderazgo con claridad. En el lado opuesto, 'Informativos Telecinco 15:00' es la gran remontada del día: sube 1,8 puntos, del 7,5% al 9,3%, su mejor registro reciente en esta franja. 'Noticias Cuatro 1' también mejora, con +1,7 puntos hasta el 8,8%, mientras que 'Telediario fin de semana 1' se mantiene prácticamente estable con una subida testimonial de 0,3 puntos hasta el 13,7%.

En la noche, los movimientos son más contenidos. 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' aguanta con un leve avance de 0,2 puntos hasta el 11,5%, mientras que 'Telediario fin de semana 2' logra el liderazgo con un 11,9% y 918.000 seguidores. 'Informativos Telecinco 21:00' se mantiene plano en el 7,5%, y 'laSexta noticias 20h' sube ligeramente 0,2 puntos hasta el 7,1%. La noche, en definitiva, no registra grandes sacudidas: la variación más llamativa sigue siendo la de la sobremesa.

La 1

Fin de semana 24h229.000 17,9% Teled. fin semana 11.184.000 13,7% Teled. fin semana 2918.000 11,9%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.805.000 20,7% Antena 3 noticias 2 fin de semana902.000 11,5%

Cuatro

Noticias Cuatro 1572.000 8,8% El desmarque Cuatro 1375.000 4,3% Noticias Cuatro 2410.000 5,8%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00806.000 9,3% Informativos Telecinco 21:00586.000 7,5%

laSexta

laSexta noticias 14h506.000 7,7% La Sexta deportes 1347.000 4,0% laSexta noticias 20h499.000 7,1% La Sexta deportes 2300.000 3,9%

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