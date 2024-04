'La promesa' presionará y amenazará a Manuel y mostrará el fallo de María Fernández

Por Redacción |

'La promesa' ha arrancado la segunda semana de abril recogiendo las cenizas del incendio desatado por Manuel al desvelar que su corazón no está destinado a Jimena, sino a otra mujer. En el capítulo del lunes 8, Cruz ha reaccionado como cabía esperar a esa inesperada información, estallando contra el heredero, aunque quien ha tratado de capitalizar ese momento a su favor ha sido Margarita, que ha malmetido contra su cuñada al acusarla de ser el origen de todos los problemas que asolan al palacio.

'La promesa'

¿Qué pasará el martes?

Otra confesión relevante ha tenido que ver con Virtudes, que se ha sincerado con Simona y Candela al reconocer que. Sin embargo, sus confidentes no han entendido del todo ese conflicto personal. Por su parte, Salvador ha recibido el visto bueno de Rómulo para tratar de demostrar su valía como primer lacayo. En paralelo, Catalina ha intentado indagar acerca de Cavendish y María Fernández

El episodio 332 de 'La promesa', que se emite el martes 9 de abril en la tarde de La 1, ejercerá una gran presión sobre Manuel para que desvele la identidad de su amante. Sin embargo, él se mostrará ajeno a esas exigencias y mantendrá un silencio sepulcral, llegando a prometer a Jana que la protegerá en todo momento. Mientras tanto, Jimena amenazará a su marido y los duques de los Infantes irrumpirán en el palacio para exigir las explicaciones pertinentes. En medio de ese alboroto, Virtudes desaparecerá, aunque será encontrada por un Rómulo indignado por su repentina ausencia.

La vida amorosa de Manuel no será la única preocupación de Manuel. La marquesa preguntará a Petra por la verdadera naturaleza de la relación entre Margarita y Ayala, y su trabajadora, convencida previamente por el conde, no dudará en mentirla con el objetivo de culminar su venganza. Por último, Salvador recibirá una reprimenda por parte de Rómulo y Jana y María Fernández no lograrán encontrar la bolsa de dinero. No obstante, las sospechas con respecto a Vera se disiparán cuando se demuestre que esas conjeturas no se ajustaban a la realidad.