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Audiencias La 1 lidera gracias al Mundial mientras la maratón de 'Toy Story' pasa desapercibida

AUDIENCIAS VIERNES 12 DE JUNIO

'La revuelta' no rentabiliza el arrastre del Mundial (22,5%) y marca un 8,8% frente a 'Tu cara me suena'

El programa de Broncano ve superado por '¡De viernes!' en share (9,7%). 'Tu cara me suena' lidera una noche más con un 19,1% y Antena 3 se lleva el día con un 14,3%.

'La revuelta' no rentabiliza el arrastre del Mundial (22,5%) y marca un 8,8% frente a 'Tu cara me suena'
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Sábado 13 Junio 2026 09:55

Audiencias Viernes 12 de Junio de 2026

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    14,3%

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    12,6%

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    8,5%

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El encuentro del Mundial 2026 entre Canadá y Bosnia-Herzegovina se convierte en una de las grandes apuestas de la noche al reunir a 2,1 millones de espectadores y firmar un destacado 22,5% de cuota de pantalla, liderando con absoluta comodidad su franja de emisión en La 1. Sin embargo, el fuerte arrastre del fútbol apenas beneficia después a 'La revuelta', que se queda en un 8,8% y 696.000 espectadores.

La noche vuelve a ser, una semana más, para 'Tu cara me suena'. El talent de imitaciones de famosos de Antena 3 mantiene un sólido liderazgo en prime time con un 19,1% de share, aunque cede 1,6 puntos respecto a la semana anterior.

Vídeos FormulaTV

En Telecinco, '¡De viernes!' continúa su tendencia al alza y registra un 9,7% de cuota, mejorando en cuatro décimas sus datos de hace siete días y logrando superar a 'La revuelta' en share pero no en espectadores debido a su larga duración.

Por detrás se sitúa el cine de Cuatro. El contenedor 'El blockbuster' pierde parte de su fortaleza y cae dos puntos respecto a la semana pasada con la emisión de "El invitado", que anota un 5,3% de cuota de pantalla.

Más discreto es el resultado de 'Equipo de investigación' en laSexta. La entrega titulada "Evangélicos: el poder de los pastores" firma un 4,3% de share y pierde siete décimas en comparación con la semana anterior.

J Kbello como Elvis Presley en 'Tu cara me suena'
J Kbello como Elvis Presley en 'Tu cara me suena'

Prime time

La 1

Fútbol: Copa Mundial 2.149.000 22,5%

La Revuelta 696.000 8,8%

La 2

Trivial Pursuit292.000 3,3%

Cifras y letras423.000 4,3%

Plano General 243.000 2,3%

Historia de nuestro cine: presentación 163.000 2,2%

Historia de nuestro cine: película 182.000 2,3%

Antena 3

Tu cara me suena: calentando motores1.175.000 11,7%

Tu cara me suena1.297.000 19,1%

Cuatro

First Dates340.000 3,8%

First Dates554.000 5,6%

El Blockbuster 375.000 5,3%

Telecinco

¡De viernes!: express634.000 6,3%

¡De viernes!607.000 9,7%

laSexta

laSexta Columna 446.000 4,7%

Equipo de investigación 423.000 4,3%

Equipo de investigación 265.000 3,9%

Bruce Willis en "Paradise City"
Bruce Willis en "Paradise City"

Late night

  • Las reposiciones de 'La revuelta' empeoran al cine en La 1 (-1,3)
  • "Paradise City" cae ocho décimas respecto a "El agente" de hace una semana
  • Las reposiciones de 'Equipo de investigación' mejoran ligeramente en siete días
La 1

La Revuelta 175.000 4,5%

La 2

Historia de nuestro cine: coloquio 100.000 2,0%

Esto no es Suecia 48.000 1,3%

Esto no es Suecia 33.000 1,3%

Antena 3

Tu cara me suena278.000 11,2%

Cuatro

Cine Cuatro 120.000 4,0%

Telecinco

Gran Madrid Show114.000 4,8%

laSexta

Equipo de investigación 204.000 5,5%

Equipo de investigación 163.000 7,1%

El papa León XIV durante su vuelo hacia Roma en el Falcon del Rey
El papa León XIV durante su vuelo hacia Roma en el Falcon del Rey

Sobremesa y tarde

  • La despedida del papa León XIV de España anota un 10% en la sobremesa de La 1
  • 'Sueños de libertad' se mantiene estable en Antena 3
  • '¡Allá tú!' sube siete décimas en una semana pero se queda por debajo del 10% en Telecinco
La 1

El Papa León XIV, en España861.000 10,0%

Directo al grano888.000 12,2%

La Promesa854.000 13,0%

Malas lenguas818.000 13,0%

Teledeporte 2541.000 8,4%

FIFA World Cup 20261.871.000 20,7%

La 2

Saber y ganar594.000 6,7%

Grandes documentales423.000 5,2%

Islas 451.000 5,4%

Un año en la selva364.000 4,8%

Malas lenguas401.000 5,9%

Sukha126.000 2,0%

Trivial Pursuit137.000 2,0%

Antena 3

Sueños de libertad1.195.000 13,8%

Y ahora Sonsoles655.000 9,4%

Pasapalabra1.253.000 18,1%

Cuatro

Todo es mentira509.000 6,3%

Lo sabe, no lo sabe364.000 5,6%

Telecinco

El tiempo justo668.000 8,3%

El diario de Jorge566.000 8,6%

¡Allá tú!656.000 9,7%

laSexta

Zapeando436.000 5,1%

Más vale tarde362.000 5,3%

La Sexta Clave414.000 5,1%

Mañana

La 1

La hora de La 1365.000 19,5%

El Papa León XIV, en España: encuentro con migrantes en Tenerife, misa y despedida427.000 13,7%

El Papa León XIV, en España677.000 8,1%

La 2

Un año salvaje en la tierra 25.000 1,5%

De tapas por España 34.000 1,8%

Aquí hay trabajo40.000 2,0%

Universo UNED28.000 1,3%

Hoteles Gourmet38.000 1,6%

El escarabajo verde 42.000 1,7%

El western de La 2 120.000 3,7%

El cazador172.000 2,8%

El cazador285.000 3,3%

Antena 3

Espejo Público291.000 11,5%

Cocina abierta de Joseba Arguiñano 706.000 14,6%

La ruleta de la suerte1.358.000 19,1%

Cuatro

Love Shopping TV9.000 1,0%

¡Toma salami! 23.000 1,9%

Alerta Cobra 33.000 1,8%

Alerta Cobra 46.000 2,4%

Alerta Cobra 58.000 2,8%

En boca de todos273.000 8,8%

Telecinco

La mirada crítica163.000 8,8%

El programa de AR253.000 11,4%

Vamos a ver269.000 7,9%

El precio justo568.000 8,7%

laSexta

Aruser@s el Humorning146.000 9,9%

Aruser@s261.000 12,7%

Al rojo vivo267.000 7,2%

Informativos

La sobremesa del viernes deja un panorama de movimientos notables respecto a hace siete días. Antena 3 mantiene el liderazgo con 'Antena 3 Noticias 1' y un 22,3%, prácticamente idéntico al 22,4% de la semana anterior, lo que confirma su solidez en la franja. Quien más sube es 'laSexta Noticias 14h', que pasa del 6,8% al 8,7%, casi dos puntos de ganancia en siete días. En sentido contrario, 'Informativos Telecinco 15:00' mejora ligeramente —del 10,1% al 11,3%—, pero la gran caída de la franja la protagoniza 'Noticias Cuatro 1', que sube del 7,7% al 8,9% y se convierte en la segunda sorpresa positiva del día.

En la noche, el contraste semanal más llamativo lo firma 'Antena 3 Noticias 2', que retrocede con fuerza: del 19,0% al 15,5%, una caída de 3,5 puntos que, aun así, le deja como líder destacada de la franja. 'Informativos Telecinco 21:00' sube del 6,5% al 7,4%, y 'laSexta Noticias 20h' también mejora, del 6,5% al 8,1%, consolidando una tendencia al alza para la cadena en el prime time informativo. 'Noticias Cuatro 2' avanza igualmente del 4,8% al 6,0%, aunque sin datos de La 1 esta semana, el cuadro nocturno queda incompleto en su parte más alta.

Antena 3

Noticias de la mañana242.000 13,3%

Antena 3 Noticias 11.983.000 22,3%

Antena 3 Noticias 21.352.000 15,5%

Cuatro

Noticias Cuatro 1611.000 8,9%

El desmarque Cuatro 1393.000 4,5%

Noticias Cuatro 2395.000 6,0%

Telecinco

El matinal98.000 8,4%

Informativos Telecinco 15:001.000.000 11,3%

Informativos Telecinco 21:00633.000 7,4%

laSexta

laSexta Noticias 14h692.000 8,7%

laSexta Noticias: Jugones480.000 5,4%

laSexta Noticias 20h531.000 8,1%

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