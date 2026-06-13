Por Redacción |

El encuentro del Mundial 2026 entre Canadá y Bosnia-Herzegovina se convierte en una de las grandes apuestas de la noche al reunir a 2,1 millones de espectadores y firmar un destacado 22,5% de cuota de pantalla, liderando con absoluta comodidad su franja de emisión en La 1. Sin embargo, el fuerte arrastre del fútbol apenas beneficia después a 'La revuelta', que se queda en un 8,8% y 696.000 espectadores.

La noche vuelve a ser, una semana más, para 'Tu cara me suena'. El talent de imitaciones de famosos de Antena 3 mantiene un sólido liderazgo en prime time con un 19,1% de share, aunque cede 1,6 puntos respecto a la semana anterior.

En Telecinco, '¡De viernes!' continúa su tendencia al alza y registra un 9,7% de cuota, mejorando en cuatro décimas sus datos de hace siete días y logrando superar a 'La revuelta' en share pero no en espectadores debido a su larga duración.

Por detrás se sitúa el cine de Cuatro. El contenedor 'El blockbuster' pierde parte de su fortaleza y cae dos puntos respecto a la semana pasada con la emisión de "El invitado", que anota un 5,3% de cuota de pantalla.

Más discreto es el resultado de 'Equipo de investigación' en laSexta. La entrega titulada "Evangélicos: el poder de los pastores" firma un 4,3% de share y pierde siete décimas en comparación con la semana anterior.

J Kbello como Elvis Presley en 'Tu cara me suena'

Prime time

La 1

Fútbol: Copa Mundial Canadá-Bosnia y Herzegovina 2.149.000 22,5% La Revuelta Salva Reina-Nadine Sierra 696.000 8,8%

La 2

Trivial Pursuit292.000 3,3% Cifras y letras423.000 4,3% Plano General José Antonio Camacho 243.000 2,3% Historia de nuestro cine: presentación No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas 163.000 2,2% Historia de nuestro cine: película No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas 182.000 2,3%

Antena 3

Tu cara me suena: calentando motores1.175.000 11,7% Tu cara me suena1.297.000 19,1%

Cuatro

First Dates340.000 3,8% First Dates554.000 5,6% El Blockbuster El invitado 375.000 5,3%

Telecinco

¡De viernes!: express634.000 6,3% ¡De viernes!607.000 9,7%

laSexta

laSexta Columna Los mundiales de la vergüenza: todos los goles que nos han colado 446.000 4,7% Equipo de investigación Evangélicos: el poder de los pastores 423.000 4,3% Equipo de investigación Luz del mundo: fe, poder y control 265.000 3,9%

Bruce Willis en "Paradise City"

Late night

Las reposiciones de 'La revuelta' empeoran al cine en La 1 (-1,3)

"Paradise City" cae ocho décimas respecto a "El agente" de hace una semana

Las reposiciones de 'Equipo de investigación' mejoran ligeramente en siete días

La 1

La Revuelta Luis Zahera-M-Clan 175.000 4,5%

La 2

Historia de nuestro cine: coloquio No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas 100.000 2,0% Esto no es Suecia La familia 48.000 1,3% Esto no es Suecia Conciliación 33.000 1,3%

Antena 3

Tu cara me suena278.000 11,2%

Cuatro

Cine Cuatro Paradise City 120.000 4,0%

Telecinco

Gran Madrid Show114.000 4,8%

laSexta

Equipo de investigación Testigos de Jehová 204.000 5,5% Equipo de investigación Anatomía de una secta 163.000 7,1%

El papa León XIV durante su vuelo hacia Roma en el Falcon del Rey

Sobremesa y tarde

La despedida del papa León XIV de España anota un 10% en la sobremesa de La 1

'Sueños de libertad' se mantiene estable en Antena 3

'¡Allá tú!' sube siete décimas en una semana pero se queda por debajo del 10% en Telecinco

La 1

El Papa León XIV, en España861.000 10,0% Directo al grano888.000 12,2% La Promesa854.000 13,0% Malas lenguas818.000 13,0% Teledeporte 2541.000 8,4% FIFA World Cup 20261.871.000 20,7%

La 2

Saber y ganar594.000 6,7% Grandes documentales423.000 5,2% Islas El cautiverio 451.000 5,4% Un año en la selva364.000 4,8% Malas lenguas401.000 5,9% Sukha126.000 2,0% Trivial Pursuit137.000 2,0%

Antena 3

Sueños de libertad1.195.000 13,8% Y ahora Sonsoles655.000 9,4% Pasapalabra1.253.000 18,1%

Cuatro

Todo es mentira509.000 6,3% Lo sabe, no lo sabe364.000 5,6%

Telecinco

El tiempo justo668.000 8,3% El diario de Jorge566.000 8,6% ¡Allá tú!656.000 9,7%

laSexta

Zapeando436.000 5,1% Más vale tarde362.000 5,3% La Sexta Clave414.000 5,1%

Mañana

El encuentro del papa con migrantes en Tenerife y su despedida anota un 13,7% en La 1

'El programa de Ana Rosa' se queda una décima por debajo de 'Espejo público'

La 1

La hora de La 1365.000 19,5% El Papa León XIV, en España: encuentro con migrantes en Tenerife, misa y despedida427.000 13,7% El Papa León XIV, en España677.000 8,1%

La 2

Un año salvaje en la tierra Marzo y abril: tiempo de renovación 25.000 1,5% De tapas por España Pamplona: escenario mítico foral de Hemingway 34.000 1,8% Aquí hay trabajo40.000 2,0% Universo UNED28.000 1,3% Hoteles Gourmet38.000 1,6% El escarabajo verde Un ecosistema humano 42.000 1,7% El western de La 2 Tepepa 120.000 3,7% El cazador172.000 2,8% El cazador285.000 3,3%

Antena 3

Espejo Público291.000 11,5% Cocina abierta de Joseba Arguiñano Penne rigate con chipotle y ricota 706.000 14,6% La ruleta de la suerte1.358.000 19,1%

Cuatro

Love Shopping TV9.000 1,0% ¡Toma salami! Mamá, quiero ser reportero 23.000 1,9% Alerta Cobra El expediente Stiller 33.000 1,8% Alerta Cobra Miedo 46.000 2,4% Alerta Cobra Gol 58.000 2,8% En boca de todos273.000 8,8%

Telecinco

La mirada crítica163.000 8,8% El programa de AR253.000 11,4% Vamos a ver269.000 7,9% El precio justo568.000 8,7%

laSexta

Aruser@s el Humorning146.000 9,9% Aruser@s261.000 12,7% Al rojo vivo267.000 7,2%

Informativos

La sobremesa del viernes deja un panorama de movimientos notables respecto a hace siete días. Antena 3 mantiene el liderazgo con 'Antena 3 Noticias 1' y un 22,3%, prácticamente idéntico al 22,4% de la semana anterior, lo que confirma su solidez en la franja. Quien más sube es 'laSexta Noticias 14h', que pasa del 6,8% al 8,7%, casi dos puntos de ganancia en siete días. En sentido contrario, 'Informativos Telecinco 15:00' mejora ligeramente —del 10,1% al 11,3%—, pero la gran caída de la franja la protagoniza 'Noticias Cuatro 1', que sube del 7,7% al 8,9% y se convierte en la segunda sorpresa positiva del día.

En la noche, el contraste semanal más llamativo lo firma 'Antena 3 Noticias 2', que retrocede con fuerza: del 19,0% al 15,5%, una caída de 3,5 puntos que, aun así, le deja como líder destacada de la franja. 'Informativos Telecinco 21:00' sube del 6,5% al 7,4%, y 'laSexta Noticias 20h' también mejora, del 6,5% al 8,1%, consolidando una tendencia al alza para la cadena en el prime time informativo. 'Noticias Cuatro 2' avanza igualmente del 4,8% al 6,0%, aunque sin datos de La 1 esta semana, el cuadro nocturno queda incompleto en su parte más alta.

Antena 3

Noticias de la mañana242.000 13,3% Antena 3 Noticias 11.983.000 22,3% Antena 3 Noticias 21.352.000 15,5%

Cuatro

Noticias Cuatro 1611.000 8,9% El desmarque Cuatro 1393.000 4,5% Noticias Cuatro 2395.000 6,0%

Telecinco

El matinal98.000 8,4% Informativos Telecinco 15:001.000.000 11,3% Informativos Telecinco 21:00633.000 7,4%

laSexta

laSexta Noticias 14h692.000 8,7% laSexta Noticias: Jugones480.000 5,4% laSexta Noticias 20h531.000 8,1%

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