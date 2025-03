Por Redacción | |

La gran revelación de Jana ha confirmado las sospechas que Leocadia tenía en 'La promesa': Cruz es la persona que se encuentra detrás de todo. Mientras tanto, María Fernández ha conocido al fin la habitación secreta. Eso sí, sus miedos han sido indispensables para que Jana absorbiera un sabio consejo.

'La promesa'

¿Qué pasará el lunes?

Por otro lado, Santos ha tenido un gesto muy feo con Marcelo justo cuando este está a punto de decir adiós a La Promesa.. Para terminar, Ricardo se ha mantenido huidizo de cualquier enfrentamiento con Ana o Santos, pero de lo que no era consciente es de que

En el episodio 544 de 'La promesa', que se emite el lunes 10 de marzo, Cruz negará todas las acusaciones que han vertido sobre ella y pondrá el punto de mira en Leocadia. Además, Alonso le revelará a Manuel que Lorenzo y Cruz han organizado una boda para Curro, que asegura que él se encargará de resolver. El enlace provocará el enfado de Jana, que acudirá al capitán para pedirle explicaciones. Este enfrentamiento sacará la actitud agresiva de este. Por otro lado, Marcelo se despedirá de sus amigos tras concluir su aventura en La Promesa.

Catalina le entregará a Alonso las escrituras del palacio de Madrid a su nombre. Mientras, Adriano sacará la cara por María Fernández y Samuel para asegurar que ellos no son unos malhechores y que se alojen en la finca. La doncella le revelará a Adriano que Catalina está esperando gemelos. Ricardo hablará con Ana para dejar claro que no puede haber nada entre ellos, pero de esto no se enterará Santos, que le contará a los cocineros que sus padres se han besado. Pía descubrirá esta información por Lope, lo que provocará su resignación.