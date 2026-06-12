El partido inaugural del Mundial 2026 barre con un 28% y 'Supervivientes' lidera en su final

Audiencias Jueves 11 de Junio de 2026
16,6%
11,7%
9,6%
6,5%
5,5%
3,2%
2,1%
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Prime time
Fútbol: Copa Mundial 3.351.000 28,0%
El perro andaluz by Manu Sánchez 1.282.000 15,1%
Cifras y letras328.000 2,9%
Cifras y letras484.000 3,9%
Órbita Laika346.000 2,9%
En portada 120.000 1,3%
El hormiguero 1.233.000 9,9%
¿A qué estás esperando?551.000 6,4%
First Dates434.000 4,0%
Horizonte: avance876.000 7,1%
Horizonte821.000 10,3%
Supervivientes express1.079.000 8,6%
Supervivientes1.139.000 18,3%
La Sexta Clave355.000 3,5%
El Intermedio689.000 5,5%
Servicio secreto x Chicote269.000 3,2%
Late night
El cine que somos 278.000 7,7%
La noche en 24h: portada 140.000 8,2%
El cine de la 2: pelic 44.000 1,0%
Conciertos Radio 3 11.000 0,6%
¿A qué estás esperando?157.000 3,3%
Allí abajo 57.000 2,3%
Callejeros 169.000 5,6%
En el punto de mira 97.000 5,9%
Gran Madrid Show89.000 5,1%
Servicio secreto x Chicote123.000 3,3%
Pesadilla en la cocina53.000 2,9%
Sobremesa y tarde
Directo al grano896.000 11,4%
La promesa826.000 12,2%
Camino a NY2.455.000 24,1%
Saber y ganar597.000 6,6%
Grandes documentales338.000 4,2%
Islas 345.000 4,2%
Oso perezoso, el nacimiento de un príncipe327.000 4,3%
Malas lenguas413.000 6,0%
El Papa León XIV, en España: misa en el estadio de Gran316.000 4,0%
Sueños de libertad1.276.000 14,8%
Y ahora Sonsoles656.000 9,2%
Pasapalabra1.203.000 14,3%
Todo es mentira559.000 7,0%
Lo sabe no lo sabe402.000 5,9%
El tiempo justo621.000 7,8%
El diario de Jorge578.000 8,5%
¡Allá tú!688.000 8,5%
Zapeando489.000 5,8%
Más vale tarde383.000 5,5%
Mañana
La hora de La 1395.000 19,7%
Mañaneros 360410.000 17,3%
El Papa León XIV, en España: encuentro con migrantes en Gran Canaria565.000 15,6%
Mañaneros 360815.000 10,9%
Un año salvaje en la tierra 57.000 3,4%
Campeones de la moda41.000 2,1%
Aquí hay trabajo39.000 1,8%
La aventura del saber35.000 1,5%
Zoom tendencias28.000 1,2%
Las recetas de Julie 31.000 1,2%
El western de la 2 87.000 2,5%
El cazador102.000 1,7%
El cazador211.000 2,4%
Espejo público347.000 13,3%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 776.000 16,1%
La ruleta de la suerte1.485.000 20,5%
Love Shopping TV1.000 0,1%
¡Toma salami! 1.000 0,1%
Alerta Cobra 10.000 0,6%
Alerta Cobra 30.000 1,5%
Alerta Cobra 54.000 2,4%
En boca de todos273.000 8,5%
La mirada crítica190.000 10,4%
El programa de AR295.000 12,6%
Entrevista 286.000 12,7%
Vamos a ver249.000 7,1%
El precio justo484.000 7,3%
Aruser@s el humorning147.000 10,0%
Aruser@s245.000 11,1%
Al rojo vivo308.000 8,1%
Informativos
La sobremesa del jueves dejó a 'Antena 3 noticias 1' como líder indiscutible con un 22,6%, sumando +1,2 puntos respecto al mismo jueves de la semana anterior y consolidando así su dominio en la franja. En el lado contrario, 'Telediario 1' acusó un retroceso de -1,1 puntos, bajando del 14,6% al 13,5%, aunque mantiene la segunda posición con claridad. El descenso más llamativo en términos relativos lo protagonizó 'Antena 3 noticias 2', que perdió -3,1 puntos respecto a hace siete días, pasando del 16,6% al 13,5%, un tropiezo notable para una edición que la semana pasada había firmado un resultado muy sólido.
En la noche, el panorama fue de caídas generalizadas. 'Antena 3 noticias 2' ya había marcado la tendencia en sobremesa y la edición nocturna de sus competidores no escapó a esa dinámica: 'Informativos Telecinco 21:00' bajó -0,9 puntos, del 7,0% al 6,1%, mientras que 'laSexta noticias 20h' se mantuvo prácticamente plana en el 6,9%, el mismo registro que hace una semana. 'Informativo territorial 2' cedió cuatro décimas respecto al jueves anterior, cerrando en un 11,7% que, pese a todo, le basta para liderar la franja nocturna con comodidad.
Telediario 11.266.000 13,5%
Informativo territorial 21.075.000 11,7%
Noticias de la mañana245.000 13,5%
Antena 3 noticias 12.117.000 22,6%
Antena 3 noticias 21.441.000 13,5%
Noticias Cuatro 1559.000 8,0%
El desmarque Cuatro 1407.000 4,4%
Noticias Cuatro 2432.000 5,5%
El matinal113.000 9,3%
Informativos Telecinco 15:00783.000 8,4%
Informativos Telecinco 21:00634.000 6,1%
laSexta noticias 14h607.000 7,5%
laSexta noticias: Jugones450.000 4,8%
laSexta noticias 20h549.000 6,9%
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