El partido inaugural del Mundial 2026 barre con un 28% y 'Supervivientes' lidera en su final

Por Redacción |

Prime time

La 1

Fútbol: Copa Mundial México-Sudáfrica 3.351.000 28,0% El perro andaluz by Manu Sánchez Manuel Carrasco-Miguel Ángel Revilla 1.282.000 15,1%

La 2

Cifras y letras328.000 2,9% Cifras y letras484.000 3,9% Órbita Laika346.000 2,9% En portada Fútboleros 120.000 1,3%

Antena 3

El hormiguero María del Monte 1.233.000 9,9% ¿A qué estás esperando?551.000 6,4%

Cuatro

First Dates434.000 4,0% Horizonte: avance876.000 7,1% Horizonte821.000 10,3%

Telecinco

Supervivientes express1.079.000 8,6% Supervivientes1.139.000 18,3%

laSexta

La Sexta Clave355.000 3,5% El Intermedio689.000 5,5% Servicio secreto x Chicote269.000 3,2%

Late night

La 1

El cine que somos Cuñados 278.000 7,7% La noche en 24h: portada Juan José Tamayo-Oskar Matute 140.000 8,2%

La 2

El cine de la 2: pelic El reino animal 44.000 1,0% Conciertos Radio 3 La azotea 11.000 0,6%

Antena 3

¿A qué estás esperando?157.000 3,3% Allí abajo El novio de mi madre 57.000 2,3%

Cuatro

Callejeros Belleza eterna 169.000 5,6% En el punto de mira Desastres estéticos 97.000 5,9%

Telecinco

Gran Madrid Show89.000 5,1%

laSexta

Servicio secreto x Chicote123.000 3,3% Pesadilla en la cocina53.000 2,9%

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano896.000 11,4% La promesa826.000 12,2% Camino a NY2.455.000 24,1%

La 2

Saber y ganar597.000 6,6% Grandes documentales338.000 4,2% Islas La conquista 345.000 4,2% Oso perezoso, el nacimiento de un príncipe327.000 4,3% Malas lenguas413.000 6,0% El Papa León XIV, en España: misa en el estadio de Gran316.000 4,0%

Antena 3

Sueños de libertad1.276.000 14,8% Y ahora Sonsoles656.000 9,2% Pasapalabra1.203.000 14,3%

Cuatro

Todo es mentira559.000 7,0% Lo sabe no lo sabe402.000 5,9%

Telecinco

El tiempo justo621.000 7,8% El diario de Jorge578.000 8,5% ¡Allá tú!688.000 8,5%

laSexta

Zapeando489.000 5,8% Más vale tarde383.000 5,5%

Mañana

La 1

La hora de La 1395.000 19,7% Mañaneros 360410.000 17,3% El Papa León XIV, en España: encuentro con migrantes en Gran Canaria565.000 15,6% Mañaneros 360815.000 10,9%

La 2

Un año salvaje en la tierra Enero y febrero. Comienza el año 57.000 3,4% Campeones de la moda41.000 2,1% Aquí hay trabajo39.000 1,8% La aventura del saber35.000 1,5% Zoom tendencias28.000 1,2% Las recetas de Julie A la mesa de Georges Brassens 31.000 1,2% El western de la 2 Vendo cara la piel 87.000 2,5% El cazador102.000 1,7% El cazador211.000 2,4%

Antena 3

Espejo público347.000 13,3% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Bizcocho de acelgas y frutos secos 776.000 16,1% La ruleta de la suerte1.485.000 20,5%

Cuatro

Love Shopping TV1.000 0,1% ¡Toma salami! Lo tengo repe 1.000 0,1% Alerta Cobra El lado oscuro (2 parte) 10.000 0,6% Alerta Cobra Exterminados 30.000 1,5% Alerta Cobra Exterminados (2 parte) 54.000 2,4% En boca de todos273.000 8,5%

Telecinco

La mirada crítica190.000 10,4% El programa de AR295.000 12,6% Entrevista Salvador Illa 286.000 12,7% Vamos a ver249.000 7,1% El precio justo484.000 7,3%

laSexta

Aruser@s el humorning147.000 10,0% Aruser@s245.000 11,1% Al rojo vivo308.000 8,1%

Informativos

La sobremesa del jueves dejó a 'Antena 3 noticias 1' como líder indiscutible con un 22,6%, sumando +1,2 puntos respecto al mismo jueves de la semana anterior y consolidando así su dominio en la franja. En el lado contrario, 'Telediario 1' acusó un retroceso de -1,1 puntos, bajando del 14,6% al 13,5%, aunque mantiene la segunda posición con claridad. El descenso más llamativo en términos relativos lo protagonizó 'Antena 3 noticias 2', que perdió -3,1 puntos respecto a hace siete días, pasando del 16,6% al 13,5%, un tropiezo notable para una edición que la semana pasada había firmado un resultado muy sólido.

En la noche, el panorama fue de caídas generalizadas. 'Antena 3 noticias 2' ya había marcado la tendencia en sobremesa y la edición nocturna de sus competidores no escapó a esa dinámica: 'Informativos Telecinco 21:00' bajó -0,9 puntos, del 7,0% al 6,1%, mientras que 'laSexta noticias 20h' se mantuvo prácticamente plana en el 6,9%, el mismo registro que hace una semana. 'Informativo territorial 2' cedió cuatro décimas respecto al jueves anterior, cerrando en un 11,7% que, pese a todo, le basta para liderar la franja nocturna con comodidad.

La 1

Telediario 11.266.000 13,5% Informativo territorial 21.075.000 11,7%

Antena 3

Noticias de la mañana245.000 13,5% Antena 3 noticias 12.117.000 22,6% Antena 3 noticias 21.441.000 13,5%

Cuatro

Noticias Cuatro 1559.000 8,0% El desmarque Cuatro 1407.000 4,4% Noticias Cuatro 2432.000 5,5%

Telecinco

El matinal113.000 9,3% Informativos Telecinco 15:00783.000 8,4% Informativos Telecinco 21:00634.000 6,1%

laSexta

laSexta noticias 14h607.000 7,5% laSexta noticias: Jugones450.000 4,8% laSexta noticias 20h549.000 6,9%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas