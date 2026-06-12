FormulaTV
Conectar
Última hora Jesús Vázquez presentará el concurso 'El túnel: avanza y gana' en La 1 de TVE

AUDIENCIAS JUEVES 11 DE JUNIO

El partido inaugural del Mundial 2026 barre con un 28% y 'Supervivientes' lidera en su final

El reality de Telecinco proclama a su ganador con un 18,3% y más de un millón. 'El perro andaluz' se estrena con un 15,1% tras el partido. La 1 se lleva el día con un 16,6%.

El partido inaugural del Mundial 2026 barre con un 28% y 'Supervivientes' lidera en su final
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Viernes 12 Junio 2026 09:16 (hace 16 minutos)

Audiencias Jueves 11 de Junio de 2026

  • logola1

    16,6%

  • logoantena3

    11,7%

  • logotelecinco

    9,6%

  • logocuatro

    6,5%

  • logolasexta

    5,5%

  • logola2

    3,2%

  • logonova

    2,1%

  • logofdf

    1,9%

  • logoenergy

    1,7%

  • logoatreseries

    1,7%

  • logocanal24horas

    1,5%

  • logoneox

    1,5%

  • logobemadtv

    1,5%

  • logodivinity

    1,4%

  • logodiscoverymax

    1,4%

  • logomega-espana

    1,3%

  • logoveo7

    1,3%

  • logo13tv

    1,2%

  • logodkiss

    1,2%

  • logoten

    0,8%

  • logoteledeporte

    0,7%

  • logoclan

    0,7%

  • logoboing

    0,7%

  • logoreal-madrid-tv

    0,4%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

Prime time

La 1

Fútbol: Copa Mundial 3.351.000 28,0%

El perro andaluz by Manu Sánchez 1.282.000 15,1%

La 2

Cifras y letras328.000 2,9%

Cifras y letras484.000 3,9%

Órbita Laika346.000 2,9%

En portada 120.000 1,3%

Antena 3

El hormiguero 1.233.000 9,9%

¿A qué estás esperando?551.000 6,4%

Cuatro

First Dates434.000 4,0%

Horizonte: avance876.000 7,1%

Horizonte821.000 10,3%

Telecinco

Supervivientes express1.079.000 8,6%

Supervivientes1.139.000 18,3%

laSexta

La Sexta Clave355.000 3,5%

El Intermedio689.000 5,5%

Servicio secreto x Chicote269.000 3,2%

Late night

La 1

El cine que somos 278.000 7,7%

La noche en 24h: portada 140.000 8,2%

La 2

El cine de la 2: pelic 44.000 1,0%

Conciertos Radio 3 11.000 0,6%

Antena 3

¿A qué estás esperando?157.000 3,3%

Allí abajo 57.000 2,3%

Cuatro

Callejeros 169.000 5,6%

En el punto de mira 97.000 5,9%

Telecinco

Gran Madrid Show89.000 5,1%

laSexta

Servicio secreto x Chicote123.000 3,3%

Pesadilla en la cocina53.000 2,9%

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano896.000 11,4%

La promesa826.000 12,2%

Camino a NY2.455.000 24,1%

La 2

Saber y ganar597.000 6,6%

Grandes documentales338.000 4,2%

Islas 345.000 4,2%

Oso perezoso, el nacimiento de un príncipe327.000 4,3%

Malas lenguas413.000 6,0%

El Papa León XIV, en España: misa en el estadio de Gran316.000 4,0%

Antena 3

Sueños de libertad1.276.000 14,8%

Y ahora Sonsoles656.000 9,2%

Pasapalabra1.203.000 14,3%

Cuatro

Todo es mentira559.000 7,0%

Lo sabe no lo sabe402.000 5,9%

Telecinco

El tiempo justo621.000 7,8%

El diario de Jorge578.000 8,5%

¡Allá tú!688.000 8,5%

laSexta

Zapeando489.000 5,8%

Más vale tarde383.000 5,5%

Mañana

La 1

La hora de La 1395.000 19,7%

Mañaneros 360410.000 17,3%

El Papa León XIV, en España: encuentro con migrantes en Gran Canaria565.000 15,6%

Mañaneros 360815.000 10,9%

La 2

Un año salvaje en la tierra 57.000 3,4%

Campeones de la moda41.000 2,1%

Aquí hay trabajo39.000 1,8%

La aventura del saber35.000 1,5%

Zoom tendencias28.000 1,2%

Las recetas de Julie 31.000 1,2%

El western de la 2 87.000 2,5%

El cazador102.000 1,7%

El cazador211.000 2,4%

Antena 3

Espejo público347.000 13,3%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 776.000 16,1%

La ruleta de la suerte1.485.000 20,5%

Cuatro

Love Shopping TV1.000 0,1%

¡Toma salami! 1.000 0,1%

Alerta Cobra 10.000 0,6%

Alerta Cobra 30.000 1,5%

Alerta Cobra 54.000 2,4%

En boca de todos273.000 8,5%

Telecinco

La mirada crítica190.000 10,4%

El programa de AR295.000 12,6%

Entrevista 286.000 12,7%

Vamos a ver249.000 7,1%

El precio justo484.000 7,3%

laSexta

Aruser@s el humorning147.000 10,0%

Aruser@s245.000 11,1%

Al rojo vivo308.000 8,1%

Informativos

La sobremesa del jueves dejó a 'Antena 3 noticias 1' como líder indiscutible con un 22,6%, sumando +1,2 puntos respecto al mismo jueves de la semana anterior y consolidando así su dominio en la franja. En el lado contrario, 'Telediario 1' acusó un retroceso de -1,1 puntos, bajando del 14,6% al 13,5%, aunque mantiene la segunda posición con claridad. El descenso más llamativo en términos relativos lo protagonizó 'Antena 3 noticias 2', que perdió -3,1 puntos respecto a hace siete días, pasando del 16,6% al 13,5%, un tropiezo notable para una edición que la semana pasada había firmado un resultado muy sólido.

En la noche, el panorama fue de caídas generalizadas. 'Antena 3 noticias 2' ya había marcado la tendencia en sobremesa y la edición nocturna de sus competidores no escapó a esa dinámica: 'Informativos Telecinco 21:00' bajó -0,9 puntos, del 7,0% al 6,1%, mientras que 'laSexta noticias 20h' se mantuvo prácticamente plana en el 6,9%, el mismo registro que hace una semana. 'Informativo territorial 2' cedió cuatro décimas respecto al jueves anterior, cerrando en un 11,7% que, pese a todo, le basta para liderar la franja nocturna con comodidad.

La 1

Telediario 11.266.000 13,5%

Informativo territorial 21.075.000 11,7%

Antena 3

Noticias de la mañana245.000 13,5%

Antena 3 noticias 12.117.000 22,6%

Antena 3 noticias 21.441.000 13,5%

Cuatro

Noticias Cuatro 1559.000 8,0%

El desmarque Cuatro 1407.000 4,4%

Noticias Cuatro 2432.000 5,5%

Telecinco

El matinal113.000 9,3%

Informativos Telecinco 15:00783.000 8,4%

Informativos Telecinco 21:00634.000 6,1%

laSexta

laSexta noticias 14h607.000 7,5%

laSexta noticias: Jugones450.000 4,8%

laSexta noticias 20h549.000 6,9%

Vídeos FormulaTV
Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas
Ver todos los comentarios (18)

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas