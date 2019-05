'La que se avecina': Antonio Recio queda en estado crítico por su "pretty woman" en el 11x06

El sexto capítulo de la undécima temporada de 'La que se avecina' ha presentado por fin al personaje de Kira Miró en la serie, el cual sabemos que se retomará en la duodécima, actualmente en producción. Se trata de una escort llamada Rosana que revoluciona especialmente la vida de Antonio Recio, aunque al final el amor que el mayorista siente por ella está cerca de llevarle a la tumba.

Jordi Sánchez como Antonio Recio y Kira Miró como Rosana, formando una improbable pareja en 'La que se avecina'

La llegada de Rosana a Montepinar se produce, precisamente, por medio de la propia hija de Antonio, Alba Recio. Y es que "las amiguis" le meten en la cabeza que todos los hombres son infieles, por lo que la chica trata de probar lo contrario contratando a Rosana para que engatuse a Enrique y poner a prueba su fidelidad. El personaje de José Luis Gil no cede y, de hecho, descubre el pastel. Sin embargo, tiene otro encargo para la escort, ya que le han pagado la noche.

Así, Enrique concierta una cena con Rosana para que acuda, en su lugar, Antonio Recio, ya que le ha estado ayudando a encontrar pareja y sus intentos han resultado desastrosos. Rosana hace tan bien su trabajo que Recio se enamora perdidamente de la profesional, por lo que Alba, por pena, le paga una segunda cita en la que se acaba llevando a la cama su padre.

Descubriendo la verdad

Por supuesto, esto sólo hace crecer los sentimientos del mayorista de pescado. Tanto se envalentona que está a punto de regalarle el anillo de boda que le dio a Berta en su día. Esto no le hace ninguna gracia a su todavía mujer, por lo que le revela que Rosana está cobrando por sus servicios. Hundido, Recio acude una vez más a Enrique, que consigue animarle convenciéndole de que no debe importarle su profesión, sino cómo es ella realmente.

Antonio Recio poco antes de sufrir su accidente en 'La que se avecina'

Amor trágico

Como si de "Pretty Woman" se tratase, el personaje de Jordi Sánchez se ve poseído por el romanticismo y exclama: "¡Tengo que recuperar a mi putilla!". En su arrebato pasional, no le importa no disponer de otros vehículos, y acude con su carrito de golf, ahora tuneado a lo "Mad Max". Mientras se dirige a casa de Rosana gritando a viva voz que no le importa a cuánta gente se haya tirado en medio de la carretera, sufre un terrible accidente.

Un camión de una marisquería rival, Percebesco, le atropella brutalmente ante los ojos de Rosana. Sea una venganza comercial o una mera coincidencia, lo último que sabemos de Recio es que, tal y como le comunican a Enrique, está en el hospital "en estado crítico". La vida del mayorista podría estar en riesgo, y habrá que esperar al séptimo capítulo, que se emite el miércoles 5 de junio, para conocer el desenlace.