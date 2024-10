'La que se avecina' resucita a uno de sus actores más icónicos en la temporada 15

Por Redacción |

'La que se avecina' estrenará su decimoquinta temporada a finales de 2024 y su tráiler no podría habernos dejado más sorprendidos. Como ya adelantamos en exclusiva, María Adánez y Adrià Collado vuelven a la comedia vecinal como Rebeca Ortiz y Sergio Arias, pero ellos no protagonizan el regreso más desconcertante. Tal y como muestra este avance de los nuevos capítulos, Luis Miguel Seguí participará en la temporada 15 de 'LQSA'. Y sí, nos estáis equivocados, su personaje falleció en la temporada 8.

Luis Miguel Seguí

No estaba muerto, estaba de parranda. Esto es lo primero que hemos pensado al verle mudándose a Contubernio 49 como novio de Rebeca. Pero lo cierto es que,. El actor se incorpora a la 15ª temporada para dar vida a otro personaje diferente, como ya ha ocurrido en otras ocasiones en el universo de los Caballero

Su regreso a 'La que se avecina' llama especialmente la atención si tenemos en cuenta su controvertida salida. Luis Miguel Seguí abandonó la serie cuando estaban a punto de arrancar con las grabaciones de la novena temporada, cuyos primeros guiones ya estaban escritos con tramas para Leo junto a Alba Recio (Víctor Palmero). Esta fue la razón por la que se recuperó al personaje de Teodoro Rivas (Ernesto Sevilla), que pasó a ocupar su lugar en las secuencias con Amador (Pablo Chiapella) y la hija de los Recio.

Donde dije digo, digo Leo

Hace algunos años, en septiembre de 2020, Luis Miguel Seguí se mostró bastante reacio a regresar a 'La que se avecina' en una entrevista concedida a FormulaTV. "Después de tantos capítulos, cuando algo se ha terminado no se debe volver atrás", reflexionó el actor. Aunque sí dejó una puerta abierta a volver con un "cameo o guiño", pero nunca "como fijo". "Me gustó la despedida de Leo. Fue como decir que no vuelvo más, pero no lo tenía pensado", añadió sobre su personaje, que no resucitará con su regreso a la comedia de Mediaset España. ¿Volverá a decirle Amador aquello de "pero no toques, ¿por qué tocas?"?