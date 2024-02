Una protagonista de 'Aquí no hay quien viva' regresa a 'La que se avecina' en la temporada 15

Por Héctor Alabadí |

A pesar de los múltiples proyectos que Contubernio tiene en marcha, como 'Machos Alfa' (Netflix) o 'Muertos, S.L' (Movistar Plus+), los hermanos Caballero ya trabajan en la decimoquinta temporada de la exitosa 'La que se avecina', cuyo rodaje todavía no ha arrancado. Esta tanda de ocho episodios será la última del acuerdo alcanzado en 2022 entre la productora y Mediaset España, en el que se comprometían a producir tres temporadas: 13, 14 y 15.

Aunque, por ahora, se desconoce si se dará continuidad a las aventuras de los vecinos de Contubernio 49 en Telecinco y Prime Video,para los fieles de la comedia vecinal. Estos episodios estarán marcados por. Y podemos avanzar que no será solo uno.

Según ha podido saber FormulaTV en exclusiva, María Adánez volverá a meterse en la piel de Rebeca Ortiz. La actriz, que dio vida a la inolvidable Lucía "La Pija" en 'ANHQV', cambió la comunidad de Desengaño 21 por Mirador de Montepinar cuando fichó por la séptima temporada de 'La que se avecina'. Durante dos temporadas y 29 capítulos, su personaje convivió con la psicóloga Judith Becker (Cristina Castaño) en el ático del edificio, pero la abogada matrimonialista no terminó de cuajar en la ficción de Telecinco y acabó desapareciendo.

"El motivo de su salida es que no hemos encontrado la forma de potenciar a Rebeca tal y como María y el público esperaba, así que ambas partes hemos decidido que, para no tener el peso deseado, lo mejor era no continuar", declaró Alberto Caballero a este portal en 2015. Pero, a pesar de esta abrupta despedida, Adánez nunca cerró las puertas a regresar a 'La que se avecina', tal y como aseguró a FormulaTV en 2017: "No tendría problema en volver. Trabajar con Alberto y Laura es un lujo".

Un esperado regreso

Ahora, el reencuentro de los hermanos Caballero con María Adánez se convierte en una realidad, ya que la intérprete encarnará de nuevo a su antiguo personaje para darle una segunda oportunidad. Eso sí, en esta ocasión, lo hará en Contubernio 49, el edificio ubicado en el centro de Madrid donde conviven sus antiguos vecinos de Montepinar. Por el momento, todavía no está decidido en cuántos episodios de 'LQSA' estará presente la madrileña, según ha podido saber FormulaTV.