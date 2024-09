Los creadores de 'La que se avecina' celebran la superación de una dura enfermedad en California

Por Alejandro Burrueco Marín |

'La que se avecina' y 'Aquí no hay quien viva' han tenido a los mandos a los hermanos Caballero, Alberto Caballero y Laura Caballero. No obstante, no tan en la sombra de sus guiones e incluso de su creación también se encuentra Daniel Deorador, mano derecha del dúo fraternal, que también ha creado con ellos 'Machos Alfa' y 'Muertos S.L.'. El mayor de los Caballero ha publicado en su cuenta de Instagram cómo celebraron la enfermedad de Deorador.

Alberto Caballero y Daniel Deorador en California

Con un carrusel de fotografías, Caballero ha mostrado el viaje en moto que realizaron él y su fiel compañero por California. ". Doce meses después celebramos su curación haciendo 3.178 kilómetros por California", ha escrito el director y guionista madrileño. "", ha sido la manera en la que Caballero ha descrito su aventura.

Alberto Caballero ha resumido en 20 fotografías su hazaña por Estados Unidos, apareciendo en todo momento con una sonrisa por las buenas noticias que motivaron el viaje. "Pedazo de viaje con mi alma gemela, con imágenes de por vida en la retina. Celebrando la vida. Mejor imposible", ha respondido Deorador en los comentarios.

Los mensajes de sus compañeros

La publicación se ha llenado de mensajes de sus compañeros de industria. "Lloro de emoción. Os veo a los dos y salto también de alegría por veros tan compenetrados en la vida de cada uno", ha escrito Loles León. "Inmejorable manera de celebrar la vida y el amor", ha añadido Raúl Peña. También Ana Arias ha dejado su reacción: "Ay madre, bravo". Otros de los actores de Contubernio que les han mandado su cariño son María Adánez, Carlota Boza, Daniel Muriel o Fernando Gil, entre otros.