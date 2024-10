Por Alejandro Burrueco Marín |

'La revuelta' ha conseguido impulsar la cuenta de Instagram de uno de lo asistentes de su público durante la charla previa con la que inician habitualmente el programa. "¡Viva Cuenca!", gritó Jorge, que es entrenador de balonmano y auxiliar de enfermería, para hacerse notar. Al escuchar su voz grave, David Broncano le dio la palabra: "Los de Cuenca son gente recia, se les ve nobles, buenas espaldas...".

'La revuelta'

", enumeró el presentador todos los datos que fueron recopilando de Jorge. Sin embargo, el chico les sorprendió con algo más: "Y tengo una página de Instagram de curiosidades,". Fue entonces cuando Broncano decidió revisar la cuenta: "".

"Esta página me gusta mucho", aseguró Broncano entre risas mientras indagaban por la cuenta. "Son curiosidades, pero la gente no está siendo curiosa", bromeó Ricardo Castella por los escasos 'likes' y seguidores que acumulaba en la red social. No obstante, durante la emisión del programa los espectadores empezaron a impulsar la cuenta y en menos de 10 minutos ya tenía 28.000 seguidores, lo que escaló a 30.000 a los 20 minutos, llegando a sumar más de 5.000 'me gusta' en una publicación en la que antes a penas tenía un par.

Tremenda cazada. Sacad una conclusión de todo esto: No penséis que los profesores no saben que se puede comprobar, porque ahora lo saben. #LaRevuelta



Larga vida a Curiosidosis. En menos de 10 minutos, ha pasado de 95 seguidores a 28.0000. pic.twitter.com/OSHUCsnAWy — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 21, 2024

Un nuevo influencer

De un momento para otro, Jorge se ha convertido en un pequeño influencer gracias a la proyección de 'La revuelta'. De hecho, ya cuenta con más de 43.000 seguidores y subiendo. Eso sí, tal y como comprobó Miguel Campos, el coordinador de guion del programa, las curiosidades de la cuenta podrían estar creadas por IA. "Alguna sí que busco para completar algo en el Chat GPT", confesó el conquense tras ser descubierto.