'La revuelta' también ha acogido, en formato de parodia, uno de los temas que ha recorrido la mayoría de los platós televisivos durante el mes de septiembre: los inquiokupas de Manu Tenorio. Ha sido Jorge Ponce quien ha rescatado la noticia metiéndose en el papel del cantante. Además, el colaborador ha añadido realismo a su interpretación al contar con Patricia Suárez en representación de 'Mañaneros', teatralizando el desencuentro que vivió la periodista con el artista.

Manu Tenorio en 'Mañaneros'

", comenzó Ponce su sátira después de haber comentado varias entradas de la RAE en su sección. "Te ha pasado entonces como a Manu Tenorio", ha señalado David Broncano al captar la referencia. "", bromeó el colaborador, mientras que Broncano apuntó que estos últimos "".

"No tengo miedo", siguió Ponce en su papel cuando le avisaron de que iban a conectar con 'Mañaneros', pese a las horas. "Ya sabes que 'Mañaneros', mañana. No son horas, pero es que estaba viendo el programa y me surgen dudas", se presentó Suárez, con el cómico preparándose la botella para recrear la escena de Tenorio. "Has dicho que tienes un contrato de arrendamiento", increpó falsamente la periodista, a lo que Ponce categorizó de "tecnicismo".

El verdadero okupa de Ponce

"Claro que me están pagando, si se me han metido en el piso", siguió Ponce con las incoherencias. "El piso no está a tu nombre", afirmó Suárez, que se había metido supuestamente en el registro civil. Con el abucheo del público y sacando una botella aún más grande, el colaborador confesó que no tenía ningún piso. "Tienes contrato, te están pagando todos los meses y el piso no es tuyo... A ver si el okupa eres tú", fue la conclusión de la periodista de 'Mañaneros'. El teatrillo se despidió con aplausos y, durante la mañana del 2 de octubre, el magacín de La 1 revirtió la parodia homenajeando a 'La revuelta'.