Por Almudena M. Lizana |

La noche del martes 1 de octubre de 2024, 'La revuelta' recreó en su programa la polémica entrevista que dio Manu Tenorio a 'Mañaneros', contando con la ayuda de la periodista Patricia Suárez, quien vivió en primera persona el momento con la botella de agua del cantante, y con Jorge Ponce, que se ponía en la piel de Tenorio.

'Mañaneros' recrea el plató de 'La revuelta'

Al día siguiente, 'Mañaneros' no quiso pasar la oportunidad de hablar del crossover que se había vivido en el plató de 'La revuelta' y, dándole su toque con la energía de Adela González , quien pasaba a llamarse

En lugar de Ricardo Castella y Grison, Lydia Lozano se enfundaba uno de los gorros del primero y Alberto Herrera se 'tatuaba' a Broncano en el pecho, pidiéndole así que visitase el programa matinal de RTVE y recordando así lo que hizo el colaborador de 'La revuelta' en su primer programa en La 1.

¿Hubo reacción de Tenorio?

"Esto es 'La revuelta' femenina", decía Patricia Suárez, quien entraba en el plató para hablar de cómo fue grabar la entrevista con Ponce, tras tocar el mítico bombo de Broncano. "Manu Tenorio no me ha llamado, casi lo agradezco, porque creo que está dejando las cosas en manos de sus abogados. Me alegra mucho que de un momento tan tenso hayamos hecho algo divertido", decía la periodista.