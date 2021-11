'La Voz 2021' ya tiene a sus elegidos para las galas en directo. Esta fase final del concurso arrancará el 27 de noviembre en Antena 3. Para escoger a los cuatro artistas de cada equipo, los coaches tuvieron que tomar una importante decisión que determinó los talents que lucharán en las últimas entregas del formato producido por Boomerang TV.

Eva González, en el plató de 'La Voz'

De esta manera, el asalto final daba una oportunidad a aquellos que no fueron seleccionados en la fase de asaltos. En esta ocasión, el público del plató tenía la primera palabra y era el que seleccionaba al cantante que querían ver en los directos. Después, el coach y su asesor eran los encargados de rescatar a otro intérprete para continuar en la lucha por alzarse como la mejor voz del país.

Equipo Pablo Alborán

Marina Jiménez, Toyemi, Inés Manzano y Carlos Galí, participantes del equipo de Alborán

El primero en completar su equipo fue Pablo Alborán, quien tuvo que decantarse entre tres artistas flamencas. El público escogió a Marina Jiménez, quien se atrevió con una versión del tema "Sobreviviré", de Manzanita. Después, el artista malagueño y María José Llergo eligieron a Toyemi. Ambas concursantes estarán acompañadas por Inés Manzano y Carlos Galí, que ya consiguieron su plaza en la fase anterior.

Equipo Luis Fonsi

Daniel Gómez, Carlos Ángel Valdés, Diana Larios e Irene Nández, participantes del equipo de Fonsi

La decisión de Luis Fonsi tampoco fue sencilla, ya que en su equipo quedaban tres potentes voces masculinas. Los presentes en el plató se descantaron por Daniel Gómez, quien les ofreció una delicada versión de "If Ain't Got You", de Alicia Keys. Carlos Ángel Valdés fue el talent seleccionado por el artista puertorriqueño y su asesor, David Bisbal. Los otros dos participantes que estarán en los directos en el equipo de Fonsi son Diana Larios e Irene Nández, a la que robó del equipo de Pablo Alborán.

Equipo Alejandro Sanz

Karina Pasian, Julio Benavente, Alice Reay y Beli, participantes del equipo de Alejandro Sanz

Las voces de Karina Pasian y Julio Benavente, que fue robado del equipo de Alborán, ya tenían sus plazas aseguradas para los directos. Durante el asalto final, la decisión del público fue muy ajustada y le dio el pase a Alice Reay. Después, fue el propio Alejandro Sanz y Greeicy los que depositaron su confianza en la joven Beli, quien completó la lista de talents del artista madrileño.

Equipo de Malú

Besay Pérez, Jesús Peguero, Ezequiel Montoya y Fran valenzuela, participantes del equipo de Malú

El público presente en el plató se descantó por la voz lírica de Besay Pérez, quien hizo una adaptación del tango "Nostalgias". Tras esta elección, Malú y Beret apostaron por Jesús Peguero y su arriesgada versión de "Ángel caído", un tema de la coach. A estos dos talents se suman Ezequiel Montoya y Fran Valenzuela, que fue robado del equipo de Sanz.