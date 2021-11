Tal y como ha anunciado él mismo en su cuenta de Instagram, David Bisbal ha dado positivo en coronavirus a su llegada a Madrid. Después de realizar su tour por América, el cantante volvía a España para continuar con las grabaciones de 'La Voz Kids' junto a los coaches debutantes Sebastián Yatra y Aitana Ocaña. De esta manera, los planes iniciales del talent show han cambiado.

David Bisbal

"Me da mucha pena porque esta semana tenía ya la grabación de la semifinal de 'La Voz Kids'", se lamenta el almeriense en el vídeo dirigido a sus seguidores. Esta es la séptima ocasión en la que Bisbal participe en el programa como entrenador, desde que realizase su debut en 2014. Parece, por tanto, que habrá que esperar un poco más de tiempo para que se ponga bajo la luz de los focos.

El cantante se ha visto obligado a suspender temporalmente su agenda de trabajo, por lo que sus conciertos en España también se han visto afectados. "Tengo un equipo súper eficiente y súper rápido, ya que hemos encontrado otra alternativa", afirmaba Bisbal, con respecto a su show de Barcelona. Como él mismo comunicó, este concierto, el último de su gira "En tus planes" concretamente, se ha retrasado al 25 de noviembre.

El artista llevaba semanas de gira por América, por lo que ansiaba con reencontrarse con su familia. Sin embargo, esto también se ha visto truncado. "Soñaba con otra llegada, abrazando a mi hijo y estando con mi esposa. Eso me parte el corazón. Así que ese encuentro todavía no ha podido producirse y me muero de ganas de que llegue el momento", confesaba apenado.

Concienciado con el coronavirus

El almeriense afirma estar recuperándose "muy rápidamente", tal y como le dicen los médicos. A través de su cuenta de Instagram ha aprovechado para mandar un mensaje a sus seguidores: "Una recomendación para mi gente. Vosotros sabéis que yo siempre he sido muy respetuoso y muy pulcro con la seguridad del Covid. Tengo mi pauta completa al 100%, pero no nos indica que tengamos la seguridad de estar exentos a contagiados, como ha sucedido ahora. Así que animo a toda la gente a que no baje la guardia y se proteja lo máximo posible", recomienda el cantante.