El viernes 23 de julio se vivió el gran momento de 'La Voz Kids': la final del concurso musical, presentado por Eva González, que puso el broche a esta edición en una noche cargada de emoción y muchos nervios por conocer el nombre del ganador. Una noche muy especial en la que conocíamos a la mejor voz junior de nuestro país tras haber pasado por las Audiciones a ciegas, las Batallas, el Último asalto y la reñida Semifinal.

Levi Díaz en la Final de 'La Voz Kids'

Los concursantes que pudieron optar a una beca de formación musical valorada en 10.000 euros fueron Manuel Ayra y Rocío Avilés, del equipo de David Bisbal, Lola Avilés y Javier Crespo, por parte de Vanesa Martín, Jesús del Río y Levi Díaz, del equipo de Melendi, y los pequeños Jesús Montero y Nazaret Moreno, del equipo de Rosario Flores.

Una final que estuvo reñida hasta el ultimo momento y que terminó con un flamante ganador: el barcelonés Levi Díaz. El concursante, del equipo de Melendi, se alzó con la victoria tras emocionar al público con la canción "Never Enough", de la película "El gran showman". Además, durante la gala interpretó junto a Pablo López "Mamá no".

Grande mi niño... sigue así y será muy complicado que no seas feliz ?? #LaVozKidsFinal pic.twitter.com/QbLFvo9qkD — Melendi Oficial (@MelendiOficial) July 23, 2021

Una historia de superación

Levi Díaz se ha convertido en un ejemplo con esta victoria, El joven se quedó a las puertas en las Audiciones a ciegas del año anterior. Sin embargo, siguió el consejo de Melendi y decidió prepararse durante todo el año y volver a intentarlo hasta lograr entrar en el equipo del cantante asturiano, que aseguró que tenía "algo especial" que le diferenciaba del resto de sus compañeros. ¡Enhorabuena!