Noche de emoción para los concursantes de 'La Voz Kids'. En la gala del viernes 16 de julio, la tensión y los nervios estaba a flor de piel porque los participantes más pequeños del formato se jugaban su pase a la gran final, que tendrá lugar el viernes 23 de julio en Antena 3. El talent musical celebró una semifinal cargada de emoción, que empezaba con los coaches cantando junto a sus cuatro semifinalistas.

Actuación de David Bisbal en 'La Voz Kids' con semifinalistas

David Bisbal, Vanesa Martín, Rosario Flores y Melendi eran los encargados de decidir que talentos se alzaban con una plaza para la gran final. En la penúltima gala, un total de 16 artistas se subían al escenario, pero solo 8, repartidos en dos por cada equipo, iban a ser los elegidos al final del programa.

Dos hermanas se clasifican para la final

David Bisbal se decantó por Manuel Ayra y Rocío Avilés. Ambos concursantes cantaron canciones muy emotivas. El joven interpretó "Tu refugio", de Pablo Alborán, mientras que ella se decantó por "Vuelvo a verte", de Malú. La malagueña Vanesa Martín apostó por el talento de Lola Avilés y Javier Crespo. "Te espero aquí" de Pablo López fue la elección de Lola, que se enfrentará en la final a su hermana, un caso que nunca había sucedido en 'La Voz Kids'. Por su parte, Javier Crespo cantó el tema "When We Were Young", de la cantante Adele.

Además, Rosario Flores se dejaba llevar por la emoción y se decantaba por los más pequeños de su equipo de monstruos: Nazaret Moreno y Jesús Montero. "Olvidé respirar", de India Martínez, fue el tema escogido por la niña de ocho años, mientras que Jesús se decantó por "No me doy por vencido", de Luis Fonsi. En el equipo de Melendi brilló la personalidad con el el rockero Jesús del Río, interpretando "Back in Black" de AC/DC y Levy Díaz, que puso voz al famosos tema "Alive", de Sia. Ahora solo falta esperar a la gran final del talent infantil para conocer quién será quien se alce con la victoria de esta edición.