La Zarra, víctima del racismo de la delegación francesa de Eurovisión: "El pelo castaño te hace parecer árabe"

Por Almudena M. Lizana |

Casi un año después de su participación en el Festival de Eurovisión 2023, La Zarra ha contado cómo vivió su experiencia como representante de Francia en el certamen que se celebró en Liverpool. La artista canadiense de ascendencia marroquí, que cantó 'Évidemment' y quedó en la posición número 16, no ha tenido ningún reparo en señalar a la delegación francesa, denunciando el racismo que vivió desde el inicio de su andadura como abanderada del país.

La Zarra en Siham TV

", empezaba diciendo La Zarra en una entrevista en Siham TV. "La jefa de delegación, Alexandra, habló conmigo, se mostró muy apasionada y pensé que lo que se me presentó era increíble y era una bella plataforma para explorar lo artístico de La Zarra y por eso acepté", decía la artista, contando por qué decidió aceptar. "", añadía.

Es entonces cuando La Zarra cuenta el episodio de racismo que vivió con la delegación francesa. "Era morena cuando ellos me buscaron, pero yo debía ser absolutamente La Zarra, rubia, Marilyn Monroe... Así que la presión era máxima y entonces recibí una llamada durante la noche de la jefa de delegación, que estaba totalmente cabreada", contaba, recordando las palabras de Redde-Amiel.

"Escucha, Fatima, no lo entiendes, si esto sigue adelante tendremos que tener fotos tuyas con el pelo rubio, así que tendrás que decolorarte el pelo esta semana porque eres árabe y el pelo castaño te hace parecer demasiado árabe, y cuando eres rubia pareces menos árabe", recordaba La Zarra, contando la conversación que tuvo con la jefa de la delegación francesa durante esa llamada nocturna. "Para mí, fue racismo. (...) Fue un infierno de principio a fin. Fue la experiencia más traumatizante", apostillaba la cantante.

Además de este conflicto, La Zarra ha denunciado que "te conviertes en una muñeca, en una prostituta". "Tienes que sonreír a la cámara, no digas que eres canadiense, no digas que eres marroquí... Eres francesa", eran alguna de las directrices que, según la artista, recibió por parte de la delegación francesa, recordando también cómo en una ocasión se paralizó una entrevista a La Zarra porque la periodista que la realizaba mencionó que cantante era canadiense. "Gente que no ha escrito, ni ha compuesto, ni tiene ningún talento, son los que quieren dirigir al artista", exponía.

Problemas en su candidatura

A pesar de que se podría decir que esta es la primera vez que La Zarra habla tan abiertamente de los conflictos que vivió con la delegación francesa de Eurovisión, lo cierto es que la artista ya protagonizó varias crisis durante su candidatura. En la pretemporada eurovisiva, la cantante anunció en sus redes sociales que se retiraba prácticamente antes de cerrar el plazo de Eurovisión para la recepción de canciones.

Finalmente, contó que se refería a que dejaba el gluten, pero en la entrevista ya mencionada en el canal de YouTube deja claro que hubo una crisis interna y realmente quería dejar de representar a Francia en el certamen. Por otra parte, recibió muchas críticas por dar plantón a la fiesta eurovisiva de Ámsterdam y por el momento en las votaciones finales donde hizo un gesto que muchos se tomaron como un insulto o desprecio, y por el que tuvo que dar explicaciones tras Eurovisión 2023. Unos episodios que, con la versión de La Zarra, podrían cobrar mucho sentido si tenemos en cuenta la presión a la que estaba sometida y los conflictos con los que estaba lidiando.