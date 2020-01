El lapsus de Ester Expósito en los Goya 2020: "El ganador es 'Madrid 2021 20'"

Este sábado 25 de enero, el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga ha acogido la entrega de la 34a edición de los Premios Goya. Andreu Buenafuente y Silvia Abril se han puesto de nuevo al frente de una gala en la que ha habido espacio para la reivindicación, para las actuaciones musicales, para las lágrimas... y para los errores. Mientras que por un lado hemos vivido a personas colándose en plano, problemas de realización o de sonido, por otro, la actriz Ester Expósito ha protagonizado el que sin duda ha sido uno de los momentos más comentados de la noche en redes sociales.

Ester Expósito en los Premios Goya 2020

La protagonista de 'Élite' en Netflix era la encargada de entregas uno de los galardones junto al conocido actor Pepón Nieto. Una vez presentados todos los nominados, la intérprete, que además forma parte de la serie 'Veneno' en Atresplayer Premium, ha sido la encargada de revelar el título de la película ganadora pero no, no ha sido tan fácil como pensábamos. Las nominadas eran "El árbol de las almas perdidas", "Homomaquia", "Muedra" y "Madrid 2120", mientras que la vencedora ha sido esta última. ¿El problema? Ester no ha sido capaz de decir bien el título y para sorpresa de todos ha dicho: "La ganadora es Madrid 2021 20".

Reacción en redes sociales

En ese instante, la propia intérprete se ha dado cuenta de su lapsus, pero ha preferido entregar el premio y no incidir en el momento. Pero no ha sucedido lo mismo con los internautas en redes y es que aunque es evidente que nos encontramos ante un error que podría haber tenido cualquiera, este rápidamente ha sido muy comentado en redes sociales, las cuales se han inundado por decenas de memes y comentarios sobre la actriz. Aunque ella posiblemente se ha tomado con humor el tema, cabe recordar que no es el primer mal momento que esta ha vivido en una entrega de premios en los últimos meses, tal y como también le han recordado estos tuiteros.

Tras lo vivido con César Vicente

El anterior momento polémico que Ester Expósito vivió fue en la tarde del 7 de noviembre, cuando se celebraron Los40 Music Awards. En este momento, cantantes como Rosalía o los Jonas Brothers fueron algunos de los protagonistas pero sin duda, del que más se habló fue César Vicente, que presentó uno de los premios con la actriz de 'Élite'. El actor mostró una actitud excesivamente desinhibida, incluso quiso saludar a los "los que vengan de after". Por ello, Expósito tuvo que guiar a su compañero en las presentaciones, intentando corregirle discretamente, antes de entregar el galardón a Mejor Canción del Año, que en este caso fue para Beret.