Larry David confirma el regreso de 'Curb Your Enthusiasm' con una duodécima temporada

HBO ya ha manifestado en más de una ocasión que 'Curb Your Enthusiasm' seguirá mientras Larry David quiera. Y, por lo visto, Larry David sigue queriendo. Durante un evento de la Academia de TV de cara a los Emmy en la DGA celebrado el pasado domingo en la ciudad de Los Ángeles, el cómico confirmó que la serie regresará con la que será ya su duodécima temporada.

Durante el evento, que incluyó una proyección del episodio de la undécima temporada titulado "The Watermelon", así como una mesa redonda con la participación de David, el productor ejecutivo Jeff Schaffer, Jeff Garlin, Susie Essman, J.B. Smoove, Cheryl Hines y Richard Lewis, el moderador, Rich Eisen, le preguntó si habría una nueva temporada. Y su respuesta fue rotunda.

So, I was honored to emcee an @TheEmmys panel for "Curb Your Enthusiasm" tonight here in LA with most of the cast and asked Larry David the ultimate question:



Will there be another season of Curb?



He said yes.