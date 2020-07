HBO renueva 'Curb Your Enthusiasm' por una undécima temporada y encarga una miniserie con Mahershala Ali

Larry David ha alcanzado velocidad de crucero y parece que no se hará de rogar para brindarnos nuevos episodios de 'Curb Your Enthusiasm'. Tras dos considerables esperas entre sus últimas temporadas, la aclamada sitcom de HBO ha recibido luz verde para el desarrollo de otra entrega medio año después del lanzamiento de la décima, por lo que se confirma que la serie seguirá viva siempre y cuando David lo desee.

Mahershala Ali y Larry David

Como indica Deadline, cabe esperar que el creador y protagonista vuelva a estar acompañado por Susie Essman, Jeff Garlin, Cheryl Hines, Richard Lewis, J.B. Smoove y Ted Danson en la undécima temporada, o al menos por la mayoría de ellos. Además, la cadena estadounidense ha querido ofrecer detalles sobre el estado del desarrollo de esta esperada continuación. "Larry ya está atareado escribiendo, y tenemos muchas ganas de ver qué tiene en mente," ha asegurado Amy Gravitt, vicepresidenta ejecutiva de Programación de HBO.

Por su parte, David se ha tomado con humor el anuncio de la renovación: "Creedme, me da tanta pena esto como a vosotros. Solo puedo esperar que algún día HBO recobre el sentido y me garantice la cancelación que tanto me merezco." Por el momento, habrá que esperar para que le corten el grifo al legendario humorista, que seguirá siendo uno de los rostros más reconocibles en el apartado de comedia de HBO, donde también tendrán la oportunidad de volver a brillar 'Barry' o 'Insecure'.

Vuelta a los orígenes

La renovación de 'Curb Your Enthusiasm' ha ido de la mano del encargo de un nuevo proyecto por parte de HBO. Como informa TVLine, la cadena de WarnerMedia ha puesto en marcha el desarrollo de 'Unruly', una miniserie de seis episodios en la que Mahershala Ali dará vida a Jack Johnson, el primer boxeador negro que consiguió proclamarse campeón en la categoría de pesos pesados. El propio Ali ejercerá de productor ejecutivo junto a Tom Hanks, Beau Willimon ('House of Cards') y Dominique Morisseau ('Shameless'), en un proyecto con el que volverá a meterse en la piel de Johnson dos décadas después, ya que en el año 2000 hizo lo propio en la obra de teatro "The Great White Hope".