Un periodista de 'Fiesta' se juega su puesto por una grabación: "Si me queréis despedir, me despedís"

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Para las navidades, 'Fiesta' ha organizado un programa especial en el que los colaboradores deberán sacar a relucir sus dotes musicales interpretando varias canciones. Para preparar la entrega, el equipo del formato de Mediaset España está llevando a cabo la grabación de las voces, las cuales se podían retocar o eso pensaba uno de los trabajadores. Pese a que esta iniciativa se estaba creando para entretener a los espectadores durante las fiestas navideñas, ha terminado generando tensión entre los compañeros.

Saúl Ortiz en 'Fiesta'

De hecho, en la emisión del 17 de diciembre, Emma García . El encargado de desvelar los conflictos ha sido Saúl Ortiz, quien también ha confirmado que. En ese momento, la presentadora de 'Fiesta' ha querido descubrir la identidad de aquellos que más dificultades están poniendo a la hora de llevar a cabo esta iniciativa.

Antes de dar paso a un vídeo, el subdirector del programa ha confirmado que un miembro del equipo protagonizó un momento de "tensión" en la redacción. Tras esto, se ponían en pantalla unas imágenes de José Ángel Leiras en las que se le veía asegurar que si no le retocaban la voz, él no iba a participar en el programa especial. Una vez que se ha emitido el vídeo, el propio periodista ha dejado claro que estaba molesto por haber sido grabado sin su consentimiento.

José Ángel Leiras, traicionado

Por otro lado, José Ángel Leiras ha querido explicar las imágenes que se acababan de emitir: "Me fui a mi casa que me llevaban los demonios y me negué a cantar. Dije que 'si queréis despedirme, me despedís, pero yo no canto". Además, ha continuado comentado que, en un primer momento, se decidió que se podía utilizar autotune en las canciones, pero que él se sintió traicionado al ver que su tema no estaba retocado.