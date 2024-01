Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Tras ocho años fuera del mundo del espectáculo, Mónica Cervera se ha vuelto a convertir en noticia por la situación que está atravesando. La que se pusiera en la piel de la hermana de Amador Rivas en 'La que se avecina' se encuentra viviendo en un banco de las calles de Marbella. De hecho, la propia actriz ha sido la encargada de comunicar, a través de la redes sociales, cómo se encuentra actualmente y, además, ha dejado claro que no quiere saber nada del cine y de la televisión.

Mónica Cervera en 'Fiesta'

Al haberse hecho pública su situación, ' Fiesta ', el programa de Telecinco presentado por Emma García ',. En un momento dado de la tarde, el formato ha conectado con Martín de la Torre, reportero del magacín, para que revelara la información que tuviese acerca de Mónica Cervera: "Hemos podido hablar con ella. La verdad es que, (...) sí hemos tenido una conversación privada".

Después de relatar cómo ha visto a la actriz nominada a los Premios Goya en 2004, el reportero ha dado paso a un vídeo en el que se le ve hablando con la artista: "Yo estoy intentando salir de aquí por mis propios pasos. Llevo un año y medio esperando la renta mínima de inserción, o el ingreso mínimo vital, y estoy a la espera, simplemente, de que me lo aprueben. Yo estoy bien, yo estoy esperando".

Mónica Cervera quiere seguir alejada de los medios

"Habéis estado cuatro años y medio, no... Habéis estado quince años sin mí. Y de repente, ¿ahora os preocupáis por mí? ¿De qué? De verdad, por mi parte, y con perdón por las palabras, pero estoy hasta el moño", ha comentado Mónica Cervera. Además, la actriz ha asegurado que ya no quiere dedicarse a la actuación: "Quiero cambiar de profesión totalmente. No quiero que sepáis ni a qué me dedico, ni a dónde voy, ni de dónde vengo. Nada".