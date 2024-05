Por Toño García Rodríguez |

Durante la gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie' emitida el pasado 1 de mayo, para lograr clasificarse para la prueba de líder, los supervivientes se enfrentaron a un desafío donde tenían que ajustar el peso de una hamburguesa de 800 gramos, incluyendo el plato, para que alcanzara exactamente los 650 gramos requeridos. En tres minutos, debían decidir si comer más o menos para lograr el peso deseado.

Ángel Cristo en 'Supervivientes 2024'

Después de concluir el tiempo,en una balanza que vigilaba Laura Madrueño . El peso solo lo conocerían una vez todos hubiesen pesado su plato delante de la presentadora. Sin embargo, cuando llegó el turno de Ángel Cristo Jr. , este trató de, lo que produjo el enfado de Madrueño con el concursante.

"Pero bueno, no digas ni mu, has hecho trampas delante de mí y eso no me gusta nada, Ángel, que lo sepas, aquí se me quita a mí la sonrisa", reprendió la presentadora a Ángel, quien respondió tratando de excusarse: "Solo he visto ceros". Ante esto, ordenó a Ángel que regresara a su lugar: "Toma tu plato y siéntate. Ya tenemos tu peso". Finalmente, a pesar del incómodo momento de ser descubierto, la madrileña anunció que Cristo era uno de los ganadores. Entre risas, el concursante volvió a defenderse: "Solo he visto ceros, te lo juro".

Una boda sin Bárbara Rey

Durante la gala, Ángel Cristo vivió otro tenso momento durante una conexión con Carlos Sobera. El presentador preguntó al concursante sobre la boda que celebró en Honduras con su pareja, Ana Herminia, y quiso saber si había echado de menos la presencia de su madre, Bárbara Rey. "A la madrina, no. No la he echado de menos ni la voy a echar de menos", contestó tajantemente el superviviente, que volvió a cargar duramente contra la vedette: "Yo ya he dicho sobre eso que ya había cortado el cordón umbilical en ese sentido y para esa persona ya no tengo ni una sola lágrima más".