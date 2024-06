Por Mario de Hipólito de Sande |

La edición de 'Supervivientes 2024' ha estado marcada por la polémica con sus concursantes. Zayra Gutiérrez, Carmen Borrego y Claudia Martínez volvieron a España por motivos de salud. Arantxa del Sol ha sido vetada, Rocío Madrid se ha desligado por salud mental y Ángel Cristo Jr. fue expulsado disciplinariamente por la organización. A estos se ha sumado Laura Matamoros, quien ha decidido desvincularse del concurso por voluntad propia. "Necesito parar", asegura en el comunicado que ha compartido en su cuenta de Instagram.

Posado de Laura Matamoros para 'Supervivientes 2024'

En este comunicado ha querido dejar claro que lo que se ve desde casa no es lo mismo que se vive en la isla. "y todo lo bueno que he vivido ahí, que es con lo que me quedo del concurso.y no estar para darle un abrazo y recordar solo los buenos momentos, porque la convivencia es difícil... Pero, para mí ha sido alguien que en este camino me lo hizo fácil y sobretodo lo malo, por mi parte lo dejé en la isla cuando nos pedimos perdón", comenzó confesando sobre su compañero de concurso Kiko Jiménez.

Igual que yo conozco un Kiko que no es como se ha dejado ver estas últimas semanas, creo que deberíamos hacer una pequeña reflexión y ver, y dejar que 'Supervivientes' tenga un camino natural y un ganador justo", escribió, dando a entender que la organización del reality muestra lo que le interesa. "Al final creo que desde una perspectiva lejana al concurso, y desde casa veo a ciertas personas actuar y seguir con ciertas actitudes que no corresponden al proceso de supervivencia, por eso, me pienso muy mucho mi trayectoria y lo que se ha visto de mí", añadió, poniendo en tela de juicio a la organización.

"Con esto me reafirmo en que necesito desconectar y volver a mí, a mi vida y a mi tranquilidad. Paz mental", aclaraba la hija de Kiko Matamoros, dejando claro que pretende desentenderse del concurso pese a que este no ha llegado aún a su fin. "Esto no exime mis reacciones tanto buenas como malas, creo que he hecho un concurso bastante mejor de lo que se ha podido ver y esta es mi perspectiva desde mi corazón", concluía la exsuperviviente.

Carmen Borrego corrobora

Este comunicado ha sido comentado por los colaboradores de 'Vamos a ver', entre los que se encontraba Carmen Borrego. "Yo he compartido con Laura varias galas de 'Supervivientes' y la verdad es que Laura no llegó bien, no está contenta de muchas cosas y yo tenía claro que tarde o temprano iba a parar", comentó la hermana de Terelu Campos. "Me dicen que Laura tiene que parar, estar tranquila, alejarse de todo. De hecho, se va a ir unos días. Me dicen que es verdad que ella no entró en su mejor momento, necesita alejarse de todo lo que tenga que ver con 'Supervivientes'", añadía Adriana Dorronsoro, presentadora de la sección.