Por Beatriz Prieto |

La noche del jueves 9 de mayo, 'Supervivientes 2024' afrontó su décima gala con Jorge Javier Vázquez, quien se encargó de transmitir, por fin, el parte médico definitivo de Laura Matamoros después de su caída del pasado domingo. Este permitió el regreso de la madrileña al concurso, donde duró muy poco, puesto que se acabó convirtiendo en la octava expulsada del reality al perder contra Miri Pérez-Cabrero y Kiko Jiménez.

Laura, Miri y Kiko en la ceremonia de salvación de la gala 10 de 'Supervivientes 2024'

"Laura Matamoros ha respondido satisfactoriamente al tratamiento, lo que", anunció el presentador a la emocionada concursante, al comienzo de la gala. Además, Vázquez explicó que la superviviente "deberá continuar en tratamiento y". Todo ello antes de que Matamoros pusiera rumbo a reencontrarse con sus compañeros, con sus dos rivales en la nominación como primera parada, con

La madrileña protagonizaba entonces un desencuentro con Kiko y Miri que acabaron de forma muy distinta: con el primero firmó la paz con un emotivo abrazo, mientras que con la segunda no encontró un punto de encuentro. Por esa razón, antes de que se anunciara al primer salvado, Matamoros lanzó un breve alegato: "Para mí esto es como una semifinal en la Champions y, sin un Madrid - París Saint-Germain, no sería justo. Kiko y yo deberíamos salvarnos". Unas palabras que no calaron en la audiencia, puesto que Miri se convirtió en la primera salvada de la noche, lo que dejaba a la influencer y a su excompañero de Playa Limbo.

Doble despedida

La decisión final quedaba en un duelo entre los excompañeros de Playa Limbo, que se resolvió con la salvación de Kiko al contar con un 56% de los votos, frente al 44% de Matamoros. "Estoy muy orgullosa de haber podido venir a pesar de la semana tan mala que he tenido", declaró la madrileña, feliz de irse "con mis niños". Además, la expulsada se mostró muy agradecida con sus compañeros "por haberme apoyado el tiempo que he estado, lo he disfrutado muchísimo". "Gracias al equipo por haberme dado, sobre todo, un espacio con Kiko en Limbo y a los demás, disfrutad de la experiencia", concluyó Matamoros en su despedida.

A la despedida en Palapa con el resto de concursantes y con Laura Madrueño, el programa sumó una segunda despedida para Matamoros, al llevarla por sorpresa a Playa Limbo, donde convivió durante semanas con Kiko: "Siento tristeza, alegría... sobre todo nostalgia al saber que ya no voy a volver más. Me llevo lo bueno de Limbo, que fue muy bonito para mí, y Cayo Paloma también. Es lo mejor que me llevo de aquí". La expulsada reconoció haberse "superado a a mí misma en muchos aspectos de mi vida, aunque todavía me queda mucho por pulir" y se mostró esperanzada por el hecho de que "se hayan curado muchas heridas".