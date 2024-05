Por Joan Centelles Martínez |

La evacuación de Laura Matamoros no fue un impedimento para que protagonizara una megabronca en 'Supervivientes: Conexión Honduras'. La que fuera concursante de 'Supervivientes 2017' estaba molesta por la nominación de Miri Pérez-Cabrero. "Contigo no quiero hablar, Miri. ¿Vale? No me hables", le dejaba claro Laura. "A lo hecho, pecho".

Laura Matamoros y Miri Pérez-Cabrero discuten en 'Supervivientes: Conexión Honduras'

Tras la reacción de la influencer, Miri no entendía su enfado: ". Estaba muy ofuscada por la nominación y yo nomino a quien me dé la gana".y no dudó en cargar contra ella: "¿Qué problema tienes? Eres muy falsa y comes mucha cámara. Se nota y se ve que eres una estratega".

Las concursantes tuvieron la oportunidad de limar asperezas en 'Supervivientes: Conexión Honduras' en el oráculo de Poseidón, pero sin éxito. "Yo por las buenas soy muy buena pero por las malas no. El gen Matamoros. Me quedé más a gusto que un arbusto", confesaba Laura. La concursante asumía que había perdido las formas, aunque reconoció que lo que le dijo "no quiere decir que no tuviera sentido", a lo que Miri respondía que se había pasado "tres pueblos".

"La desgracia es que mi hermana sea tu amiga"

Parece ser que la mala relación entre las supervivientes viene de antes del programa. La hermana de Laura Matamoros, Anita Matamoros, es una gran amiga de Miri, tan amigas que hasta comparte piso. "La desgracia es que mi hermana sea tu amiga", sentenciaba Laura Matamoros. "Porque eres una interesada. No tienes amigas de verdad". Ante esto, Miri señaló que la superviviente le había faltado al respeto "de una forma bastante grave": "Nadie tiene el derecho a decirme lo que me dijo ella. Que falte al respeto así y pierdas los papeles por una nominación no tiene sentido".