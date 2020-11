'HIT' reúne a Laura y Amparo Pamplona (hija y madre) para interpretar al mismo personaje en distintas épocas

'HIT' ya ha arrancado su recta final de temporada y en su séptimo capítulo se ha empezado a hablar de un asunto que hasta ahora había pasado más desapercibido: la familia de Hugo. Conocíamos a la pareja del protagonista y a su compañera de piso, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha empezado a ver a la madre.

En el episodio emitido el 2 de noviembre, la compañera de piso de de Hugo le está informando de que se va a ir a vivir con su pareja y le comenta algo que a este le recuerda a su madre. Es entonces cuando, mediante un flashback en el baño visualiza a su madre, interpretada por Laura Pamplona, recordando aquel día en el que le dijo que se iba tres semanas fuera: "Me pierdo tu cumpleaños. Sé que te fastidia, pero tienes que entender que no solo soy tu madre, soy más cosas".

Laura Pamplona y Amparo Pamplona, en 'HIT'

En el presente, Hugo ha reunido a los padres de su grupo de alumnos para informarle de los avances que está haciendo con sus clases. En un momento en el que va al baño a lavarse las manos, se le vuelve a aparecer la madre a modo de recuerdo para decirle: "Hay que lavarse con agua fría y ducharse también. El calor nos hace débiles. He hecho todo lo posible, pero las cosas entre tu padre y yo han llegado a un punto que es imposible seguir. Me voy. Soy muy infeliz en esta casa. Me ahogo. No me vas a perdonar, ¿verdad?".

Aunque todavía quedan muchas dudas por resolver, estas dos apariciones dan muchas pistas de cómo es el personaje de la madre, cómo ha sido la infancia de Hugo y cómo ha sido la relación entre ellos. En el presente, la madre le llama en varias ocasiones, hasta que finalmente deja un mensaje en el que le informa, muy poco cariñosa, de que va a estar en Madrid y le propone, sin excesivo interés, que igual podrían verse.

Y en la actualidad, Amparo

En el avance del próximo episodio se ve a la madre en el presente, a quien da vida Amparo Pamplona, madre en la vida real de Laura Pamplona, aprovechando que ambas actrices tienen un físico similar.

Aunque no estén juntas en en escena, no es la primera vez que coinciden en un proyecto

, pues ya estuvieron unidas en un capítulo de ' Aquí no hay quien viva ' en el que Amparo era la madre de Alicia (Laura).

Volviendo a 'HIT', queda claro que el personaje no ha cambiado mucho desde que Hugo era pequeño, pues la madre sigue teniendo un fuerte carácter y continúa sin mostrar un gran afecto. Parece que el protagonista no tiene muchas ganas de entablar una relación con ella a estas alturas; aun así, Hugo tiene claro cuál será el tema a tratar en clase con sus alumnos: hacer las paces con el pasado.