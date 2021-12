Antena 3 estrenó la noche del 15 de diciembre de 2021 su nueva apuesta por el entretenimiento presentado por Roberto Leal. 'Lego Masters' tiene como objetivo que sus participantes trabajen en equipo para conseguir superar los retos a los que se enfrentan, para ello tienen que valerse de su creatividad y sus habilidades. Además, los concursantes que no consigan superar las pruebas semanales irán siendo eliminados en cada programa.

El formato de Atresmedia recibe a 8 parejas de aficionados a los juegos de Lego que lucharán por hacerse con el premio final de 50.000 euros. El primer programa contó con la presencia de Eva Hache y estuvo protagonizado por concursantes muy especiales, entre los que destacaron Marina y Miguel por construir un espectacular parque de atracciones. El estreno tuvo una buena acogida entre el público, quienes no dudaron en valorar el programa a través de las redes. Algunos usuarios hablaron de la parte creativa, mientras que otros señalaron que era un programa muy ameno y "entretenido".

El programa es una adaptación de la versión británica y parece haber gustado a los espectadores, quienes aseguraron que se habían divertido viéndolo: "Se me ha pasado volando el primer programa, va a ser cierto lo de que cuando te diviertes, el tiempo vuela. ¡Me ha encantado!", comentó un usuario. Además, dedicaron palabras a destacar la buena labor del presentador andaluz conduciendo el espacio.

Pues me ha encantado #LEGOMastersestreno ... el formato, exactamente igual que en USA. Y si sirve para demostrar a la gente que #Lego es mucho más que un juguete, bienvenido. Y @RobertoLealG , muy bueno conduciendo el programa, como siempre! pic.twitter.com/VldKTF3asO

Es una pena que @legomasterses no se emita a un horario en que los niños puedan disfrutar del programa. Entre la publicidad y la hora es imposible. #LEGOMastersEstreno #LEGOMasters @atresmediacom

Pues hoy me he pasado a #LEGOMastersEstreno y creo que ha sido lo mejor que he hecho, flipando con las cosas que hacen????