Leire Martínez se siente "ninguneada" por los rumores de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Por Joan Centelles Martínez |

Leire Martínez ha sorprendido con sus últimas declaraciones en el espacio 'Cara a Cara' de Navarra Televisión. Además de hablar de su carrera profesional, la vocalista de La Oreja de Van Gogh habló abiertamente y con naturalidad de su antecesora en el grupo, Amaia Montero. También del rumor que circuló este verano que aventuraba la vuelta al grupo de Montero, después de su aparición estelar en uno de los conciertos de Karol G en el Estadio Santiago Bernabéu.

Leire Martínez en 'Cara a Cara'

Hablando de las colaboraciones en el mundo de la música, el presentador, Roberto Cámara, le preguntó directamente por una posible canción con Amaia Montero. ". Las colaboraciones tienen que nacer de una forma natural y porque realmente apetezca hacerlas. Ella está inmersa en sus proyectos y nosotros en los nuestros", contestó Martínez, antes de explicar: ". Se han rumoreado varias cosas".

De esos rumores quiso profundizar el presentador, que le preguntó por el que vaticinaba la vuelta de Montero al grupo, algo que parece ser que en su día no sentó bien a la cantante. "Yo sólo puedo hablar de mí. Me sorprende que 16 años después tenga que contestar sobre Amaia. ¿Quién soy yo para hablar de ella? Si ella quiere decir algo que lo diga, porque es una persona libre y maravillosa. Entiendo que hay un morbo, pero entiendo también que ha tenido que quedar algo sin resolver. No entiendo que tanto tiempo después genere este runrún".

Sobre esto mismo, Martínez quiso aclarar que ha aprendido cómo sobrellevarlo: "Honestamente, a mí que se digan cosas me afectan en la medida en la que dejo que me afecten. Llevo años y voy aprendiendo cómo funciona la prensa". Aunque eso sí, se mojaba al reconocer: "Es verdad que no me gustan las faltas de respeto. A mí no me afecta para nada que se diga que Amaia vuelva al grupo, lo que no me gusta es que me ninguneen. No me gusta escuchar y ver determinados comentarios de 'qué bien, estupendo y maravilloso que vuelva'. ¿Y yo qué? Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo, que llevo 16 años", explicaba Leire Martínez.

"La historia no da para más"

"Me resulta feo eso, el ver que no importa nada. Es un desmerecimiento que creo que no merezco. No me gusta y no me hace gracia", continuó contando Martínez. "Entiendo cuál es el juego y que ha habido cierto interés en poner el foco en nosotras cuando creo que esta historia no da para más. Ella estuvo, lo hizo superbién. Es carismática y maravillosa y después decidió dejar el grupo y entré yo. Ya está. La historia no da para más. Me sorprende que se quiera alimentar", expresó finalmente la invitada, antes de que el presentador cambiara de tema al preguntarle por otros aspectos de su trayectoria.