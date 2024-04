Por Fernando S. Palenzuela |

'MasterChef' dio el pistoletazo de salida a su duodécima edición en la primera noche de abril. El talent show de cocina emitió, como es habitual, el casting final apodado como "50x15", ya que los 50 mejores potenciales aspirantes se enfrentan al jurado para obtener el preciado delantal blanco. Entre estas personas encontramos siempre perfiles de todo tipo, pero uno llamó la atención por su vinculación con una famosa cantante.

Amaia Montero e Idioia Montero

Podríamos estar hablando de Alberto, guitarrista de Mónica Naranjo , pero en verdad se trata de Idoia. Hacia la parte final del casting, esta aparecía en un total hablando de su predilección por la cocina: "". Idoia relataba que ha tenido su propia marca de ropa y que ha sido estilista, momento en el que Samantha Vallejo-Nágera aprovechaba para preguntarle si había sido estilista de algún famoso. "", respondía.

La jueza se interesaba por quién era su hermana, a lo que la de Gipuzkoa revelaba que era hermana de Amaia Montero, cantante y exvocalista de La Oreja de Van Gogh. "Claro, tiene un aire", afirmaba Pepe Rodríguez. "Tienes un aire a Amaia Montero", coincidía Jordi Cruz. Idoia apostaba por conquistar al jurado con un plato que se llamaba Henko: "Significa cambio profundo y transformador de lo que no hay vuelta atrás", explicaba durante la cata.

La valoración de Idoia

Idoia era introducida junto a una terna de potenciales aspirantes que recibían la negativa por parte del jurado. Sin embargo, el programa mostró una valoración más larga de ella. "Se te ve disfrutona en la cocina. Creo que tienes mano y has hecho un plato que está rico, así que te voy a dar un sí", valoraba Vallejo-Nágera. "Tiene gusto, esto lo has hecho muchas veces, se nota. Yo te voy a dar un sí", comentaba Marcos Morán, el chef invitado como cuarto juez.

Con dos síes, Idoia solo necesitaba el beneplácito de otro de los jueces para tener el delantal. "Me gustaría darte un sí, pero es que no voy a poder", comenzaba Jordi Cruz. "No te vas a equivocar", le rogaba Idoia. "Has abierto muchos caminos y ninguno te acaba de convencer y no veo que realmente quieras ser cocinera", explicaba el juez, que le daba un no. La decisión estaba en manos de Pepe Rodríguez, quien afirmaba que "'MasterChef' te cambia la vida". No obstante, no la veía con suficiente maduración: "¿Volverás, Idoia?". "Lo veremos, Pepe, lo veremos", se despedía de los jueces.