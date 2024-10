Por Alejandro Burrueco Marín |

Mediaset España ha lanzado el primer capítulo de la tercera temporada de 'Me quedo conmigo', que tiene a Leire Martínez como protagonista. Tras su polémica salida de La Oreja de Van Gogh, la cantante ha hecho un repaso de su vida hasta su momento vital más reciente, poniendo el foco en la salud mental junto a la psicóloga Andrea Vicente. El primer programa de los cuatro que formarán la temporada ha tratado de la niñez de la vasca, aunque se ha podido ver un pequeño adelanto en el que habla sobre la banda.

Leire Martínez en 'Me quedo conmigo'

", le expone Vicente en ese avance que se desarrollará en los próximos capítulos. "Cuando los periodistas en las entrevistas empezaron a preguntarme sobre determinados temas, ahí dije: 'uy'", se ha sincerado Martínez. La artista también ha dejado claro cuál es su relación con Amaia Montero : "".

"La admiro profundamente, pero esta especie de interés de poner el foco en nosotras... Yo no soy rival de nadie. Lo siento, pero no voy a formar parte de la guerra de otros", ha continuado hablando de su predecesora. "Si alguien se cree que en 17 años de convivencia todo ha sido maravilloso... El sentido común ya te indica que si yo no he firmado ese comunicado probablemente es porque no estuviera de acuerdo con él", ha sentenciado sobre su final en el grupo.

Leire Martínez sobre su familia

En el primer capítulo, Martínez ha hablado de sus problemas con sus padres remontándose a la infancia: "Muchas veces he tenido esa sensación de que no han sabido quererme. ¿Por qué no soy suficiente?, ¿por qué no me veis?". Otro de los temas que ha tocado la cantante son los límites: "Me cuesta poner límites desde pequeña en casi todos los aspectos de mi vida. En la familia, en las relaciones de pareja que he podido tener, en el trabajo...".