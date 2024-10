Por Beatriz Prieto |

Después del terremoto que provocó el inesperado comunicado de La Oreja de Van Gogh con el que se anunció la marcha de Leire Martínez en el arranque de esta semana y las primeras declaraciones que trasladaron e nombre de la artista tras la noticia, Leire reapareció en televisión la tarde del miércoles 16 de octubre, al ocupar su puesto habitual de colaboradora en el programa de ETB 1 'Biba Zuek', donde dio sus primeras declaraciones públicas sobre su actual situación.

Leire Martínez en el plató del programa de ETB, 'Biba Zuek'

y es verdad que no quiero decir nada más sobre esto de momento, ya llegará el momento", confesó la artista, después de que los presentadores Maddalen Arzallus y Xabier Sukia le dieron la bienvenida y le preguntaran cómo se encontraba. "ya llegará. Cada uno tiene sus propios ritmos", añadió Leire.

Asimismo, a su salida de su puesto de trabajo, la cantante también se detuvo para hablar con la prensa de la cadena vasca, para dejar claro que "mi vida es muy normal, esto es lo anormal". "Quiero seguir con mi vida adelante, por supuesto, y que estoy en ello", subrayó Leire, quien confesó estar "un poco sobrepasada y abrumada con todos los mensajes y todo el amor que estoy recibiendo y que, por supuesto, estoy superagradecida".

"Necesito tiempo para mí"

La vasca también reconoció que "es alucinante todo lo que está pasando", al igual que insistió en que "de momento no tengo mucho más que decir, porque necesito un tiempo para mí". "Si con esto consigo que os quedéis más tranquilos, de verdad, pues ya está", remató Leire, agradecida. Unas palabras que la cantante dedicó públicamente después de que, a través de la presentadora de Telemadrid, Mar Montoro, trasladara de su parte que "el grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado", al igual que las intenciones de Leire de que, "cuando considere, y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea".