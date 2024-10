Leire Martínez se pronuncia sobre su relación con Amaia Montero y su hipotética vuelta a La Oreja de Van Gogh

Por Pablo Fernández Pérez |

Leire Martínez está viviendo toda una vorágine de medios de comunicación y repercusión tras la noticia de su marcha de La Oreja de Van Gogh. El comunicado que el grupo hacia por su perfil de Instagram hace unos días cayó como una bomba ante unos fans y una sociedad que no se esperaban tal giro de los acontecimientos. Lo que sucede es que, según lo visto, la propia cantante tampoco se lo esperaba mucho.

Leire junto a sus excompañeros de 'La Oreja de Van Gogh

Martínez ya ha hablado en diferentes medios acerca de lo sucedido,, y no parece tener intención de añadir tensión mediática. Sin embargo, este viernes 18 de octubre, tras una gala a la que acudió en Pamplona, hizo una serie de declaraciones para Europa Press en las que, aunque en un principio confesó "no sé qué deciros" cuando le preguntaron cómo se encontraba.

"No sé lo que haré, me gusta ser honesta conmigo misma y ahora mismo no es el momento. No voy a desmerecer jamás los 17 años que he pasado con mis compañeros", contestaba la cantante cuando le preguntaban si iba a volver a pronunciarse. Con respecto a su relación con Amaia Montero, Leire Martínez lo dejó claro: "Si es que, de verdad, yo a Amaia la respeto y la quiero, pero no nos conocemos, apenas tenemos relación". Asimismo, sobre la posible vuelta de Montero al grupo, que ella misma ya negó, la vasca admitió que, "si te soy sincera, si ellos deciden que sea así, me parecerá bien. Son sus decisiones y yo ahí no pinto nada".

"Un gran aprendizaje"

Leire también contestó con un "que yo sepa, no" a los rumores sobre una posible cláusula que le impedía hablar sobre lo ocurrido. "¿Y la relación con el grupo cómo es? ¿Cordial al menos?" le preguntaban. "Bueno, las separaciones no suelen ser cordiales, pero lo será, ya está, yo les quiero mucho", respondió la cantante, tras una risa incómoda, sobrepasada por la repercusión de lo ocurrido. "Un gran aprendizaje, una gran experiencia", resumía además Martínez, sobre los 17 años que ha pasado en La Oreja de Van Gogh.