Leire Martínez lanza su primera canción tras dejar La Oreja de Van Gogh, junto a Martin Urrutia ('OT 2023')

Como ya dejó claro en su primera reaparición en su puesto de trabajo en ETB tras anunciarse su baja de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez no está dispuesta a quedarse en casa y continúa con sus proyectos profesionales a pesar del terremoto mediático que se ha producido a su alrededor y que ha alcanzado incluso a su predecesora, Amaia Montero. Entre ellos, está su primera canción sin su banda, ahora con la buena compañía de Martin Urrutia, concursante de 'OT 2023'.

Martin Urrutia y Leire Martínez cantan 'Eskutitza' para EITB

Si esta semana arrancaba con el anuncio de la salida de Martínez de La Oreja de Van Gogh, el viernes 18 de octubre,, tema en euskera muy conocido por su audiencia, que tiene ahora. Una canción con la que la cadena vasca busca concienciar sobre las enfermedades cardiovasculares bajo el lema "Escucha tu corazón".

De este modo, el primer trabajo musical de Martínez desvinculada de su ahora antiguo grupo, se trata de una canción con fines sociales, de la que, por el momento, solo se ha podido oír un fragmento en la promoción lanzada por la cadena vasca. En ella, se puede ver a la cantante junto a su joven paisano mientras graban en el estudio y forman corazones con sus manos, unidos en este proyecto con motivo del 25 aniversario del proyecto EITB Maratoia con el que se busca sensibilizar y promover la investigación de múltiples enfermedades.

Que la vuelta de Leire era con Martin de @OT_Oficial no estaba en mis apuestas. @eitbtaldea si sois listos la sacáis entera en las plataformas y os forráis pic.twitter.com/jMFk9nRSt5 — josebaave12 (@josebaave12) October 18, 2024

Martin, al margen del terremoto

Martínez refuerza así su compromiso con la cadena vasca, en la que lleva años trabajando, acompañada de uno de los artistas revelación de este año y que, de hecho, no hace mucho se pronunció sobre la salida de su ahora compañera de La Oreja de Van Gogh. "Tenemos los dos también una pena muy grande porque, por nuestras madres, se escuchaba La Oreja de Van Gogh", declaraba Martin, a Los 40 principales, junto a Juanjo Bona. No obstante, en cuanto a la "pelea" entre algunos fans en torno a las vocalistas del grupo, el vasco aseguró que "no formamos parte de esta competición de Amaia o Leire".