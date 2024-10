Por Beatriz Prieto |

Tras el silencio inicial de Amaia Montero después del estallido mediático que ha provocado el anuncio de la salida de Leire Martínez como vocalista de La Oreja de Van Gogh, la que fuera su predecesora ha lanzado sus primeras palabras, en su caso, a través de 'TardeAR'. Unas primeras declaraciones de la artista sobre cómo esta viviendo su situación, que la han llevado a un punto por el que el equipo liderado por Ana Rosa Quintana decidió censurar parte de ellas, como desveló la propia presentadora.

'TardeAR' recoge las primeras declaraciones de Amaia Montero tras la baja de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh

La misma tarde en la que Leire intervenía en su programa de ETB y daba sus primeras declaraciones públicas , captadas en una conversación por teléfono con el reportero Álex Álvarez. "No tiene absolutamente nada que ver conmigo, nada", afirmó la cantante, sobre la marcha de Leire de su antigua banda. De hecho, Amaia reconoció preguntarse por que la relacionaban con dicha noticia: "Por eso no digo nada, porque".

Al ser preguntada sobre su posible vuelta a La Oreja de Van Gogh, la artista soltó que "eso es una locura. ¡Es es una demencia ya, por favor!". "¿Se lo están inventando todo?", preguntó el reportero. "Por supuesto, por supuesto. ¿He dicho yo o algún componente del grupo ha dicho que yo voy a volver a La Oreja? Ni de mi boca ni de la de la otra parte, con lo cual, se lo inventan", respondió Amaia, contundente. Asimismo, la vasca decidía abrirse un tanto sobre su delicada situación personal: "No he estado dos años y medio en las Bahamas de vacaciones, tomando el sol, dándome un respiro de la música, ¡no! Sabéis de dónde vengo y esto me está empezando a afectar".

Apuesta por seguir en solitario

"Ahora mismo estoy muy cabreada", llegaba incluso a reconocer Amaia en la llamada, en la que, a pesar de todo, trasladó que "adoro a mis fans con toda mi alma". "¿Vas a volver pronto, Amaia?", planteó Álvarez, en un tono suave. "Si me dejáis, sí", respondía la artista, apuntando así a su carrera en solitario, en una llamada sobre la que Quintana tuvo que hacer un importante matiz. "Hay que decir que, al final de la entrevista, está muy afectada, cosa que no vamos a poner, porque no viene a cuento", declaró la presentadora, consciente de que "el proceso que está llevando Amaia es para aplaudir".