Lennie James: "En 'Fear' podemos escribir nuestro futuro, no tenemos las limitaciones de 'The Walking Dead'"

El objetivo de que no haya un solo fin de semana del año sin 'The Walking Dead' está cada vez más cerca de cumplirse. Tras el final de la novena temporada de la serie matriz, ahora llega el turno de 'Fear The Walking Dead', que ocupará la franja estival con una quinta temporada en la que Lennie James jugará un papel tremendamente relevante. Antes de este esperado estreno, FormulaTV ha tenido la oportunidad de hablar con el actor británico, que se encuentra más cómodo que nadie en este ambiente postapocalíptico, tras haberse curtido durante años en 'The Walking Dead' antes de su salto al longevo spin-off.

Morgan junto a John y Althea

La quinta temporada está a la vuelta de la esquina, ¿cuáles son las claves de los nuevos episodios?

Lo más importante que tienes que saber es que el grupo se ha unido en una misión para ayudar a otros supervivientes. Y para ello usan las habilidades que han adquirido y aprendido para sobrevivir en este mundo. Empiezan a creer que tenemos que hacer algo más aparte de simplemente sobrevivir, que es vivir. Luchar para recuperar los cimientos de la sociedad y la civilización, y eso comienza con gente que no tiene necesariamente nuestras mismas habilidades, o que han aprendido a sobrevivir de otra manera, en circunstancias más duras.

Tenemos que hacer algo más aparte de simplemente sobrevivir, que es vivir

¿Creo que es posible? No lo sé, pero creo que es importante que lo intentemos. Uno de los primeros obstáculos con los que nos topamos es con que nadie les cree ni confía en ellos. En todas estas misiones que les llevan a adentrarse en el mundo tienen que dejar pasar muchas oportunidades practicando para darse a conocer. Si es posible o no estamos a punto de averiguarlo, pero yo realmente creo, tanto como Lennie como en el papel de Morgan, que el éxito o el fracaso son muy importantes, pero no tanto como el hecho de dar una oportunidad. Incluso si al final las únicas personas que se benefician de ello son los integrantes del grupo. Al menos ellos pueden quedarse con la sensación de haberle dado una oportunidad a vivir más allá de simplemente sobrevivir. Eso es muy importante para ellos. Con suerte, será importante para todo el mundo, pero primero debe ser relevante para ellos. Hay una especie de experiencia vital que esperan ofrecer a la gente.

Básicamente es un mensaje de ayudar a los demás en los peores momentos, ¿podemos aprender algo sobre eso hoy en día en el mundo real?

Obviamente hay una perspectiva en todo tipo de drama, ya sea series, teatro, libros, música... De una forma u otra se hace un apunte sobre el mundo en que se crea. No pienso que en 'Fear' estemos ofreciendo una declaración grandilocuente sobre cómo debería funcionar el mundo. Con el hecho de sacar a los personajes en esta misión, ya estamos abordando una cuestión: si has sobrevivido todo este tiempo tienes ciertas habilidades, eres un supervivientes, y ahora ¿qué? Esta temporada de 'Fear' va sobre responder a ese "Ahora, ¿qué?". ¿Qué vas a hacer ahora con esta existencia por la que has luchado tanto? Ahora que lo tienes, ahora que sabes cómo alimentarte, cómo vestirte, cómo lavarte, cómo curarte, cómo proporcionarte un hogar, cómo mantenerte caliente e incluso, probablemente, hasta arriesgarte a enamorarte y esa clase de locuras... Una vez sabes que todas esas cosas son posibles, ¿qué pasa después? Esa es la pregunta que planteamos aquí, la pregunta que debe ser planteada, porque tiene que ver con quiénes somos.

Morgan blande su particular arma

Para construir todo eso es importante construir una comunidad. Sin embago, en cada temporada de 'Fear' los personajes se separan y dan muchas vueltas antes de reunirse de nuevo. ¿Habrá una mayor sensación de comunidad en esta entrega?

Una de las cosas que estamos haciendo es no construir un gran grupo necesariamente. Así que aunque salgamos a ayudar a la gente, no hace falta que le digamos a todos que se unan a nosotros. Uno de los temas relativos a reconstruir o repoblar el mundo es que el lugar en el que te encuentras puede que sea el adecuado en el que estar para mantenerte a salvo. Puede que eso sea lo que le ofrecemos a la gente. Y en gran medida, en la quinta temporada de 'Fear' los personajes no han alcanzado ese punto en el que se establecen en un lugar permanente. Por el momento, intentamos ayudar a la gente en su situación y su entorno, intentando hacer que esos lugares sean seguros para ellos en vez de desplazarles.

Mantengo la esperanza de que los destinos de Rick y Morgan se crucen de nuevo

Esa es la gran cuestión sobre Morgan, y creo que todavía no puedo responderla del todo. No sé si tiene lo que hace falta para ser el líder de este grupo, quien toma las decisiones. No estoy seguro de si se siente capaz de serlo. Una de las cosas que pasan en la quinta temporada es que tratamos de resolver esa pregunta, y creo que a lo largo de la temporada nos acercamos a responderla.

Al saltar de 'The Walking Dead' a 'Fear' has conseguido más tiempo en pantalla, ¿estás satisfecho con la evolución del personaje desde entonces? ¿Qué has descubierto al poder pasar más tiempo en la piel de Morgan?

Algo que he descubierto de Morgan es qué le hace reír. Por lo que tenía que sobrellevar el personaje, antes no tenía oportunidad de hacerlo. Su rol ha cambiado ligeramente, aquí ya no es el consejero, el general o el segundo de Rick. Es el tío que ha recibido la petición de liderar al grupo, y eso significa que debe presentar una faceta nueva. Tiene que aproximarse a la gente de manera diferente, mostrarse más comprensivo. Así que he disfrutado de... no diría de su lado más sensible, pero sí de descubrir lo fácil o complicado que es hacer reír a Morgan. Y cuando ríe, por qué lo hace. Ha sido divertido.

Lennie James es Morgan en 'The Walking Dead'

Morgan tenía un vínculo especial con Rick, pero él ya no está en la serie matriz, ¿esa despedida hace que pierda sentido un regreso de Morgan a 'The Walking Dead'?

No sé si hay posibilidades de que Morgan vuelva a la otra serie. Por cómo funcionan las cosas en 'The Walking Dead' y 'Fear the Walking Dead', la historia de cada personaje camina de la mano de cada personaje, así que si conoces a Morgan eres consciente de su relación con Rick. Y por lo tanto, Rick sigue caminando con Morgan y Morgan camina con Rick, pase lo que pase. Puede que sus caminos nunca se vuelvan a cruzar, pero también puede que sí. Ambos escenarios son plausibles en este universo. Genuinamente no sé por qué lado se decantará la balanza, pero, al igual que Morgan, mantengo la esperanza de que su destino se cruce de nuevo con el de Rick.

En 'Fear' podemos escribir nuestro futuro, no tenemos las limitaciones de 'The Walking Dead'

He estado en ambos lados y cada vez que recibes un guion existe la posibilidad de que ese episodio sea en el que mueres o te vayas. Siempre es una posibilidad. La mayoría de veces lo sabes al comienzo de la temporada, no suelen dejar que comiences sin saber que es tu última temporada. Es fantástico que los productores y los showrunners hayan podido mantenerse fieles a la idea de que cualquiera puede desaparecer. Muchas veces, cuando se dice que en una serie cualquier personaje es susceptible de ser asesinado, la gente no se cree que vayas a matar a este o al otro. Y tanto la otra serie como 'Fear' han demostrado que cualquiera se puede ir en cualquier momento.

Algo especial de 'Fear' es que tiene su propia personalidad, no es una copia de 'The Walking Dead', ¿qué cosas se puede permitir hacer el spin-off que en la serie original serían impensables?

Una de las cosas genuinas de 'Fear' es que tiene la posibilidad de decidir por sí misma en mayor o menor medida. 'The Walking Dead' tiene el fantástico beneficio de estar apoyada en las novelas gráficas, pero al mismo tiempo tiene la restricción de ser una adaptación. Los fans que leen los cómics y ven la serie tienen muchas expectativas de lo que debe ser la serie: ¿Qué pasará cuando llegue Negan? ¿Qué sucederá cuando Alpha aparezca? En 'The Walking Dead' lo han hecho brillantemente al jugar con lo que sucede en los cómics. Uno de los personajes más populares, Daryl Dixon, ni siquiera aparece en el material original. Y Carol y Morgan murieron hace mucho tiempo en los cómics. Por lo tanto, van en contra de las novelas gráficas a menudo.

Aún así todavía tienen que operar de manera conjunta con los cómics, lo cual es una bendición y, posiblemente, una limitación, que no tiene por qué ser algo malo. En 'Fear' no pasa eso, podemos escribir nuestro propio futuro. Podemos introducir y sacar personajes. Y al ser un grupo más pequeño, podemos pasar más tiempo con ellos. De todas formas, tenemos que reventar cosas y partirle la cabeza a los caminantes, pero tenemos la oportunidad de ofrecer nuestra visión de este mundo.