'Fear The Walking Dead': Todo lo que necesitas recordar antes de ver la 5ª temporada

Tras varios meses de espera regresa 'Fear The Walking Dead' con los nuevos capítulos de su quinta temporada. La precuela de 'The Walking Dead' se estrena este 2 de junio, fecha de Estados Unidos, con un episodio que en España podremos ver el lunes 3 de junio a las 22:30 horas gracias a AMC España. La pasada tanda de episodios estuvo marcada por grandes cambios, entre ellos la muerte de dos de sus personajes principales, Nick (Frank Dillane) y Madison (Kim Dickens). Estas pérdidas obligaban al grupo a ceder el relevo a un nuevo líder, en este caso, Morgan Jones (Lennie James), produciéndose así el primer crossover entre ambas ficciones.

1 Cambio de líder y un reparto que se consolida

Con todas esas modificaciones, la serie dejaba de ser un drama familiar para tomar un rumbo diferente y acercarse cada vez más a la serie original en la que se basa. De hecho, tal y como hemos podido ver en las imágenes promocionales, los próximos episodios estarán marcados porcon tal de encontrar a más personas a las que prestar ayuda. Con motivo del estreno de la quinta temporada de 'Fear The Walking Dead', desde FormulaTV queremos hacer un repaso de

Protagonistas de 'Fear The Walking Dead'

Las muertes de Nick y Madison nos dejaban con Alicia (Alycia Debnam-Carey), Víctor (Colman Domingo) y Luciana (Danay García) asumiendo el rol de personajes principales y conservando el honor de ser los únicos que perduran desde los primeros episodios. La duda recaía sobre quién tomaría el relevo como líder. Todas las miradas apuntaban a Alicia como sucesora de su madre, sobre todo teniendo en cuenta su evolución y la fortaleza que ha ido adquiriendo con el paso de las temporadas. La joven ha tenido que asumir la pérdida de toda su familia en muy poco tiempo, quedándose con la única compañía de dos desconocidos cuya relación comenzó cuando el mundo cambió por completo.

Sin embargo, todo cambiaba con la llegada de Morgan, produciéndose así el primer crossover con 'The Walking Dead', un cruce entre ambas ficciones que tenía lugar gracias a la incursión en el spin-off de uno de los personajes de la serie en la que se basa. Morgan conseguía acercarse al grupo de Alicia ganándose su confianza poco a poco hasta lograr convertirse en el nuevo líder, un papel con el que se veía obligado a protegerlos a todos, aunque no siempre tomara las decisiones acertadas y necesitara también la ayuda de sus nuevos compañeros de viaje.

Además, en la cuarta temporada se producía la incorporación de nuevos personajes para suplir tantas ausencias, como era el caso de John y June. Ambos se reencontraban tras compartir un pasado juntos cuando dio comienzo el inicio del fin del mundo, desvelando secretos y afianzándose como la nueva pareja de la serie. También conocíamos a Althea, una mujer independiente que tiene como objetivo grabar a todos aquellos que se cruzan en su camino. Igualmente, la pequeña Charlie se hacía un hueco en el grupo después de ganarse el perdón de Alicia y Luciana por haber asesinado a Nick. Sarah y Wendell eran los últimos en incorporarse al grupo.

2 Un nuevo objetivo

Colman Domingo como Víctor Strand en 'Fear The Walking Dead'

Sobrevivir y encontrar un lugar en el que empezar de cero una nueva vida fueron los principales objetivos del grupo en sus comienzos, pero la cuarta temporada cambió la manera de ver las cosas de algunos de nuestros protagonistas. El descubrimiento de la labor iniciada por Polar Bear, que se dedicaba a ayudar al resto de supervivientes dejando provisiones repartidas por la carretera, les hizo replantearse su labor en el nuevo mundo, optando por salir en busca de otros supervivientes y ayudar a construir un lugar mejor, una decisión encabezada por Morgan, que optaba por emprender este nuevo objetivo en lugar de regresar a Alexandria.

La filosofía basada en la solidaridad y la esperanza será la que predomine en los episodios de la quinta temporada, capítulos en los que podremos ver cómo el grupo liderado por Morgan viaja por carretera en busca de supervivientes que requieran de ayuda y que deseen sumarse a su iniciativa de construir un mundo mejor. Además, con este objetivo fijado, algunos personajes intentarán redimirse de todos los errores cometidos en el pasado. No obstante, los peligros que encontrarán durante su viaje pondrán a prueba esta nueva ética.

3 Una amenaza diferente

Uno de los caminantes de 'Fear The Walking Dead'

Desde que 'Fear The Walking Dead' dio comienzo, sus protagonistas se han enfrentado a diferentes amenazas. En un principio el inicio del fin del mundo tal y como lo conocían era el principal obstáculo que superar, pero poco a poco fueron descubriendo que no solo los caminantes eran uno de los mayores peligros que podían encontrar en el nuevo orden de la sociedad, sino que otros seres humanos y supervivientes suponían la mayor amenaza para continuar con vida. De este modo, los vimos enfrentarse a rivales como los Buitres o Martha, esta última ejerció como villana de la temporada anterior.

En esta ocasión, los personajes de 'Fear The Walking Dead' tendrán que unir todas las fuerzas posibles para luchar contra nuevos peligros, una amenaza que, por primera vez, no estará ligada a otros supervivientes o a los típicos caminantes a los que estamos acostumbrados a ver, sino que estará relacionada con sustancias tóxicas. Así pues, parece que los protagonistas del spin-off tendrán que vérselas con los riesgos que atañen este tipo de sustancias, lo que también podría mostrarnos a los primeros caminantes radioactivos, algo que todavía no hemos presenciado ni en la serie en la que se basa.

4 Austin Amelio protagoniza otro crossover

Austin Amelio como Dwight en 'Fear The Walking Dead'

La cuarta temporada de 'Fear The Walking Dead' cumplía con uno de los deseos de los seguidores de 'The Walking Dead' al recoger el primer crossover entre ambas ficciones. El cruce entre la serie original y su spin-off se producía gracias a la llegada de Morgan al universo protagonizado por Alicia, Víctor y compañía, una aparición con la que se confirmaba también el cambio de líder. Morgan cambiaba de compañeros, pero conservando su misma filosofía de vida, esa por la que decidió alejarse de Alexandria con la intención de olvidar tanta violencia y comenzar de cero. Sin embargo, más allá de las fronteras de Hilltop y el resto de las comunidades también se encuentran muchos peligros y otras tantos supervivientes que luchan por mantenerse con vida cueste lo que cueste.

Ahora sabemos que otro viejo conocido de 'The Walking Dead' también hará acto de presencia en los nuevos episodios del spin-off. El personaje en cuestión se trata de Dwight (Austin Amelio). La última vez que le vimos fue al final de la octava temporada de la serie original, cuando fue desterrado por Daryl después de que este salvase la vida de Tara y decidiera cambiar de bando traicionando a Negan para ayudar a Rick y los suyos. A partir de ese momento le perdimos la pista, hasta ahora, que se reencontrará con Morgan y conocerá a los protagonistas de 'Fear The Walking Dead'. Se desconoce qué rol jugará en este universo, por lo que las puertas quedan abiertas a la espera de saber si actuará de buena fe o se convertirá en un nuevo rival para Morgan, Alicia y compañía.

5 Regresos inesperados

Rubén Blades como Daniel Salazar en 'Fear The Walking Dead'

Además de la incorporación de Austin Amello, la quinta temporada de 'Fear The Walking Dead' contará con el regreso confirmado de dos viejos conocidos, los actores Rubén Blades y Daniel Sharman. El primero de ellos se metió en la piel de Daniel Salazar y vuelve después de que le viéramos por última vez atrapado en la presa cuando esta voló por los aires. Todo apuntaba a que habría pasado a mejor vida pero, una vez más, Daniel nos sorprende logrando sobrevivir, tal y como ya hizo tiempo atrás cuando salió con vida de un gran incendio. Ahora se reencontrará con Víctor, con el que tiene más de una deuda pendiente.

Por su parte, Sharman fue el responsable de encarnar a Troy Otto, un joven despiadado que complicó la existencia a Madison y a sus hijos. Todavía se desconoce cómo será su regreso o qué importancia tendrá su presencia en los nuevos capítulos, sobre todo si tenemos en cuenta que, supuestamente, el chico murió varias temporadas atrás. Por lo tanto, quizá su vuelta podría deberse a recuerdos de algunos de los personajes o justificarse a raíz de las entrevistas que Althea conserva grabadas en cintas gracias a su cámara de vídeo.

6 Sarah Wayne Callies dirige uno de los episodios

Sarah Wayne Callies en 'The Walking Dead'

Con nueve temporadas en emisión no es de extrañar que por 'The Walking Dead' hayan pasado ya multitud de actores y actrices. Muchos de ellos interpretaron a personajes importantes que ya han abandonada la ficción, pero que siguen perdurando en la memoria de sus seguidores. Si ya pudimos disfrutar de la llegada de Morgan a 'Fear The Walking Dead' en la pasada temporada y también se ha confirmado la participación de Dwight en la quinta tanda de episodios, habrá una intérprete más que estará ligada al spin-off, se trata de Daniel Sharman, actriz que dio vida a Lori, la primera mujer de Rick y madre de Carl y Judith.

Si has seguido toda la historia de 'The Walking Dead' sabrás que Lori pasó a mejor vida justo cuando dio a luz a Judith, instante en el que Carl tuvo que asumir la complicada tarea de disparar a su madre para evitar que se convirtiera en caminante. Así pues, ver a Lori como un personaje más de 'Fear The Walking Dead' sería algo extraño al no ser que fuese a través de flashback, pero su vinculación no será delante de cámaras, sino que Sarah Wayne Callies trabajará, en esta ocasión, como directora de uno de los capítulos de la quinta temporada, siendo la primera actriz de la ficción original que se pone al mando de uno de los episodios del spin-off.