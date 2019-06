Crítica de 'Fear The Walking Dead' (T5): Cuando ayudar tiene sus propios peligros

El 2 de junio ha sido la fecha elegida para estrenar la quinta temporada de 'Fear The Walking Dead, el spin-off de 'The Walking Dead' que llegó a la pequeña pantalla para mostrarnos cómo fue el inicio del fin del mundo, pero que a poco a poco se ha ido acercando a la serie original en la que se basa. De hecho, actualmente la ficción cuenta con Morgan como personaje principal, un viejo conocido para los seguidores de la serie que protagonizaba Rick Grimes. Ahora nos encontramos con una historia que se basa en la supervivencia y en los conflictos personales a los que se enfrentan Alicia, Víctor, Luciana y compañía tras haber vivido situaciones que les han llevado al límite y pérdidas que han dejado sus respectivas consecuencias.

Un arranque lleno de emoción y peligros

Sin ir más lejos,, Madison ( Kim Dickens ) y Nick ( Frank Dillane ). La ficción decía adiós a dos de sus personajes más emblemáticos, tomando un nuevo rumbo con la elección de. La importancia de la unión familiar que había prevalecido hasta ahora se rompía por completo, quedando como objetivo la mera supervivencia. Desde FormulaTV hemos tenido acceso a los dos primeros episodios, por lo que queremos'.

Alicia y Morgan en 'Fear The Walking Dead'

Si la cuarta temporada finalizaba con nuestros protagonistas juntos, tranquilos, recuperados después de haber estado al borde de la muerte y con el nuevo objetivo de ayudar a otros supervivientes, la quinta comienza con más acción y emoción a raíz de un accidente que pone en peligro la vida de uno de los personajes principales. Los caminantes siguen siendo un gran peligro, pero Alicia y compañía ya están curtidos en el arte de acabar con ellos, sobre todo la joven, que cada vez demuestra un mayor manejo y una gran habilidad con cualquier objeto que le pueda servir de arma para liquidar a cuantos más caminantes mejor. La ficción ya ha alcanzado un punto en el que los caminantes no suponen un gran peligro por la facilidad que han desarrollado para enfrentarse a ellos, aunque estas escenas de acción y sangre nunca están de más y siempre aportan toques de emoción.

Así pues, los caminantes han dejado de ser un temor para nuestros protagonistas, ahora su mayor miedo es seguir perdiendo a uno de los suyos. Las muertes de Madison y Nick hicieron mella en Alicia, Víctor y Luciana, por lo que sobrevivir y mantener con vida al grupo se ha convertido en una prioridad. Por este motivo, los guionistas siguen jugando con sus vidas llevándolos a límites y situaciones en los que el espectador dude de si serán capaces de salir adelante. No obstante, cuando la vida de alguno corre peligro, la unión que existe entre el grupo es más que evidente y hacen todo lo posible por ayudarle, demostrando que han forjado y consolidado una gran amistad.

Cuando la ayuda se convierte en amenaza

Dylan y Max en 'Fear The Walking Dead'

Las imágenes promocionales y la sinopsis de la nueva temporada ya nos advertían que el principal objetivo de los protagonistas en los próximos episodios va a ser ayudar a otros supervivientes, continuando la labor que inició Polar Bear y que Martha casi consigue tirar por tierra. Morgan se ha convertido en el líder inspirador de esta filosofía, una tarea a la que no dudaron en unirse el resto con tal de conseguir levantar de nuevo una sociedad en la que predomine la solidaridad y las buenas intenciones. Sin embargo, como ya hemos visto anteriormente en temporadas pasadas y en el universo de 'The Walking Dead', no todo el mundo está dispuesto a hacer lo mismo y el propio ser humano puede ser el mayor peligro de todos.

De momento Morgan y compañía se han encontrado con un pequeño grupo de niños que sobreviven a su manera, pero que reafirman la idea de que todavía pueden crear una gran comunidad como la que lograron formar en Alexandria, El Reino y Hilltop si consiguen que el miedo y las desconfianza dejen de ser el motor que mueva a las personas. Pero entre tanto espíritu pacificador y tanto buen rollo, los peligros siguen acechando, algo necesario en una serie que se desarrolla en un contexto postapocalíptico. De este modo, para generar más obstáculos y complicar el camino a los protagonistas, ahora llega una nueva amenaza por culpa de radiaciones y sustancias tóxicas que podrían hacer que los caminantes adquieran cualidades que les hagan más peligrosos.

Una división del grupo que genera varias tramas

Víctor y Charlie en 'Fear The Walking Dead']

La división del grupo principal en varios bandos puede ser un acierto o un error, dependiendo de cómo se desarrolle cada trama. En otras ocasiones unas historias han salido ganando y otras se han convertido en algo tedioso, pero por lo general la ficción mejora cuando todos están unidos y reman hacia la misma dirección. Sin embargo, por ahora tendremos que disfrutar de dos bandos diferentes. Por un lado, el grupo liderado por Morgan y en el que también se encuentran Alicia, Luciana, John, June y Althea. Por otro, Víctor y Charlie, que se han separado de sus compañeros para cumplir con la misión de ayudar a otros supervivientes.

Que estén divididos no quiere decir que existan problemas entre ellos, ambos grupos siguen manteniendo el contacto y solo se trata de una estrategia para avanzar y proseguir en su camino. Lo más interesante de esta separación momentánea es que Víctor se ha cruzado con un viejo conocido, Daniel Salazar, a quien hacía varios episodios que no veíamos. Muchos quizá le habían dado por muerto, incluido el propio Strand, con quien guarda varias cuentas pendientes. Además, el primer encuentro no ha sido nada amistoso, más bien se ha mostrado ese lado cruel y violento de Salazar, que no ha dudado en echar a Strand de sus dominios sin prestarle ayuda. Quizá esa forma de actuar sea el primer indicio de que Daniel en lugar de unirse se va a convertir en enemigo, pero tendremos que esperar para ver cómo se desarrolla la trama y si cambia de parecer y se une al grupo principal en su labor de samaritanos.