El próximo 16 de noviembre, la Caja Mágica de Madrid acogerá el Festival de Eurovisión Junior 2024, que se celebrará por primera vez en España. A poco más de dos meses de que arranque la vigesimosegunda edición infantil, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y Radio Televisión Española (RTVE) ha desvelado más detalles del Festival, entre las que se encuentran el lema, los primeros renders del escenario y los 17 países participantes.

Escenario de Eurovisión Junior 2024

Comenzando por el eslogan,, siendo uno de los objetivos del festival el acompañarlos en su crecimiento y desarrollo, para ayudarlos a florecer y progresar. Según explican desde la cadena pública, el concepto de las flores y de florecer "".

Este concepto se trasladará a toda la línea gráfica del festival, por lo que también afectará a las postales, que tendrán una versión diferente para cada candidatura. En los pequeños vídeos que precedan a las actuaciones de cada país aparecerá el lema "Let's bloom", aunque cada participante podrá relacionar el concepto con alguno de los valores de Eurovisión Junior. Por ejemplo, antes de que los países actúen veremos lemas personalizados como "Bloom in harmony", "Bloom in joy" o "Bloom in diversity", entre otros muchos ejemplos.

Este concepto de "florecer" también estará presente en el escenario del festival, otro de los detalles que ya ha desvelado RTVE a través de unas imágenes. Según explican, lo harán través de elementos orgánicos que escenifiquen lo que llaman el "jardín de la vida": "Creemos que la esencia de la belleza está en la diversidad, muy parecida a un jardín que florece, y en eso se basa nuestra visión para el escenario. En este viaje creativo, abrazamos la idea de que cada artista, como una planta única, contribuye al vibrante tapiz de nuestro 'jardín de la vida'. En él todos tenemos nuestro lugar y juntos crecemos en distintas formas y colores", explica Marvin Dietmann, director artístico de Eurovisión Junior 2024 y director de la gala.

Escenario de Eurovisión Junior 2024

En cuanto al diseño del escenario, se ha optado por un set sencillo y a la vez moderno, que contará con una gran pantalla led vertical que presidirá el escenario como elemento central. Este elemento rompedor recordará a la verticalidad del mundo digital con el que conviven los jóvenes, los grandes protagonistas de este Festival. Todo ello albergado en la Caja Mágica, que tiene una superficie total construida de 83.500 m2 y capacidad para acoger entre 5.000 y 7.000 personas. Además, también cuenta con un lago de 25.000 m2 y un parque interior de 50.500 m2 de superficie. Además, RTVE ha anunciado la fecha para poder comprar las entradas online: el 15 de octubre, sin detallar todavía cuánto costarán.

Países participantes

Por último, RTVE y la UER también han confirmado el listado oficial de las diecisiete televisiones públicas europeas que viajarán hasta Madrid para participar en el Festival con sus respectivos artistas juniors: Albania (RTSH), Alemania (KiKA/NDR), Armenia (AMPTV), Chipre (CyBC), España (RTVE), Estonia (ERR), Francia (France Télévisions), Georgia (GPB), Irlanda (TG4), Italia (RAI), Macedonia del Norte (MKRTV), Malta (PBS), Países Bajos (AVROTROS), Polonia (TVP), Portugal (RTP), San Marino (SMRTV), y Ucrania (UA:PBC). Entre lo más destacado, resalta la vuelta de Chipre y San Marino al festival infantil; además de que será la edición con un mayor número de televisiones participantes desde 2021.