TVE presenta 'La caza. Tramuntana': "El sargento Selva (Felix Gómez) no irá a investigar el caso, sino a Sara"

'La caza. Tramuntana' vuelve a nuestras pantallas de forma renovada con un caso diferente y nuevos personajes a los que pudimos ver en 'Monteperdido'. Sin embargo, no todas las caras serán nuevas ya que será Megan Montaner junto a Alain Hernández quienes llevarán las riendas de la investigación, de hecho, "los personajes principales son los únicos que repiten".

Televisión Española ha presentado esta nueva tanda de capítulos que se estrenarán el miércoles 13 de enero en La 1 , durante una rueda de prensa a la que han asistido parte del elenco principal, así como miembros de RTVE y DLO Producciones. Con esta nueva temporada, los espectadores podremos ver suspense, sentir adrenalina e incluso "tener el mejor plan del miércoles", como ha afirmado José Manuel Lorenzo, productor ejecutivo de la serie.

Megan Montaner y Félix Gómez en 'La caza. Tramuntana'

Uno de los asuntos en los que se ha hecho hincapié ha sido en la crisis del coronavirus y cómo ha afectado a las jornadas de rodaje. "Durante el tiempo que lo tuvimos que vivir fue angustioso. Llevábamos 4 semanas de trabajo en Mallorca cuando vino el cierre y no sabíamos cuándo íbamos a volver", se ha afirmado durante la rueda de prensa. Sin embargo, aquella pausa obligó a reescribir guiones y "la serie ha quedado muchísimo mejor", ha continuado exponiendo Lorenzo.

Los actores también han comentado cómo ha sido trabajar en mitad de una pandemia mundial. De hecho, Alain Hernández, quien da vida a Víctor Gamero, ha comentado que, para evadirse, hacían "lo que se permitía y era ético realmente". "No podíamos desmadrarnos. Se sentía ese estrés de que pueda pararse el rodaje por mi culpa", ha terminado concluyendo el actor.

Todos los intérpretes presentes se han mostrado muy ilusionados y contentos con el trabajo realizado, sobre todo, Megan Montaner, que asegura: "Sara fue un personaje muy terapéutico para mí". Junto a la actriz, uno de los fichajes estrella de esta temporada, Félix Gómez se ha mostrado pletórico por haber dado vida al sargento Selva, mientras aseguraba lo agradecido que se sentía por "aterrizar en 'La Caza' con un personaje tan jugoso y tan fuera" de su registro. De hecho, el actor cuenta que "Selva es un desastre que no se cuida, es cínico", por lo que, lo único que comparte con el personaje es "el acento", según admite entre risas.

Alain Hernández y Megan Montaner en 'La caza'

Un "juego de muñecas rusas"

El equipo de la serie ha descrito esta nueva etapa de 'La caza' como "un juego de muñecas rusas" ya que, dentro de cada trama, existe algo más de lo que podría parecer. Todo comienza con el asesinato de Bernat Cervera, uno de los hombres más queridos del pueblo y, como era de esperar, la sargento Sara Campos se desplaza hasta allí para intentar resolver el caso. Una vez está investigando en el lugar se encuentra con alguien muy conocido, el cabo Gamero.

Precisamente, el mando policial, según comenta el actor que le da vida, "irá a rebufo de lo que le pasa a Sara. Él es muy leal y es como que empatiza de más con lo que sufre Sara y se va a ver arrastrado en eso". Además, confirma que su relación con Selva no será precisamente buena en un principio: "No le va a hacer tanta gracia al cabo. Ese choque de trenes va a ser muy interesante, sin embargo los polos opuestos se atraen. Hacen un tándem muy interesante". Asimismo, durante la conferencia se ha querido hacer referencia a un punto de inicio muy interesante: "Selva no irá para investigar el caso, sino para conocer por qué Sara ha desaparecido".

Una serie que atraviesa los límites de la pantalla

'La caza. Tramuntana' no solo se verá, sino que también se escuchará, pero fuera de nuestros televisores. La productora junto con la cadena ha desarrollado un audiojuego que funcionará a través de Google Home o Alexa. "Es una inmersión binaural a través de la que se puede ayudar al cabo Gamero en un caso que tiene en Mallorca y con una duración de 15 minutos", ha afirmado Fernando López Puig, director de Contenidos y Canales de TVE, apuntando esta estrategia como un paso importante para complementar la serie.

Sin embargo, este paso no es el único que dará la serie. José Manuel Lorenzo ha asegurado que "'La caza. Monteperdido' ha tenido muy buenas ventas internacionales". De hecho, el productor comenta que existe la posibilidad de hacer una versión francesa y otra estadounidense "basadas en la serie española", para, inmediatamente después, asegurar que este producto ha tenido mucho éxito "tanto en lata como el propio formato".